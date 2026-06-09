Kingdom Hearts 4 teaser trailer vrijgegeven

Kingdom Hearts 4 heeft de Summer Game Fest misschien wel overgeslagen, maar tijdens Nintendo’s Direct werd de game toch nog even getoond.

De beelden tonen een nieuwe vijand en ook zien we hoe Sora het tegen een aantal vijanden opneemt op het Times Square in New York. Eerlijk gezegd zien de beelden er uitstekend uit en het goede nieuws is dat de game gelijktijdig op de Nintendo Switch 2 als de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X zal komen.

Wanneer Kingdom Hearts 4 precies verschijnt is nog niet bekend, maar zodra we iets weten laten we het jullie weten!