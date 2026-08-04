The Kingdom Hearts Collection [I-III]
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Square Enix ontkent gebruik van AI voor Kingdom Hearts-artwork na kritiek van fans

Benjamin Dzanko

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