Square Enix ontkent gebruik van AI voor Kingdom Hearts-artwork na kritiek van fans

Square Enix heeft gereageerd op de kritiek rondom de onlangs onthulde illustratie van The Kingdom Hearts Collection [I-III]. Nadat fans vermoedden dat de uitgever generatieve AI had gebruikt voor het promotiemateriaal, benadrukt het bedrijf dat het artwork volledig door het ontwikkelingsteam is gemaakt en niet met behulp van AI is gegenereerd.



De discussie ontstond kort na de aankondiging van The Kingdom Hearts Collection [I-III] tijdens de Nintendo Direct van vorige maand. De collectie brengt native versies van de eerste drie Kingdom Hearts-games naar de Nintendo Switch 2. Niet veel later deelde Square Enix de officiële key art op social media, waar fans al snel meerdere opvallende onregelmatigheden ontdekten.

Zo wezen spelers onder meer op Donald Duck, die op de afbeelding vier vingers aan de ene hand en vijf aan de andere leek te hebben. Ook werden vervormde details op de kloktoren, onregelmatige schakels van verschillende Keyblades en afwijkingen in Sora’s outfit opgemerkt. Door deze fouten ontstond de speculatie dat de illustratie met behulp van generatieve AI was gemaakt.

In een verklaring laat Square Enix weten dat dit niet het geval is.

“We’re aware of feedback regarding recent Kingdom Hearts visuals. These assets were created by our development team without the use of generative AI, and the issues resulted from human error.”

Volgens de uitgever zijn de geconstateerde fouten het gevolg van menselijke vergissingen tijdens de productie van het artwork. Square Enix benadrukt daarnaast dat kwaliteit een hoge prioriteit heeft en dat aangepaste versies van de illustratie inmiddels zijn doorgevoerd waar dat nodig was.

Op verschillende officiële kanalen is de oorspronkelijke afbeelding inmiddels vervangen door een bijgewerkte versie. Daarin is onder andere de hand van Donald Duck aangepast naar het gebruikelijke aantal van vier vingers. Toch merken fans op dat niet alle opvallende details zijn verdwenen. Zo zijn enkele afwijkingen aan Sora’s outfit en de Keyblade-accessoires nog altijd zichtbaar.

Square Enix heeft geen verdere uitleg gegeven over hoe de oorspronkelijke fouten zijn ontstaan, maar hoopt met de verklaring de speculaties over het gebruik van AI definitief weg te nemen.