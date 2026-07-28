Final Fantasy 14 verbruikt bijna de helft van je Switch 2 geheugen

Square Enix heeft onthuld hoeveel vrije ruimte je op je Switch 2 moet hebben om Final Fantasy 14 te installeren. Je zult nagenoeg de helft van je geheugen vrij moeten houden om de MMORPG te kunnen spelen.

De installatiegrootte van de game komt neer op een 117,2 GB en dat is bijna de helft van de interne opslag (256GB) van de Switch 2. Het is daarmee een stuk groter dan de PlayStation 5, maar komt wel in de buurt van de PC-versie. De PlayStation 5-versie werd overigens met compressie technologieën de helft kleiner.

Het is overigens niet heel verrassend dat de MMORPG zo groot is. De game heeft al vijf grote uitbreidingen gehad en is 10 jaar lang voorzien van nieuwe content.

Volgend jaar januari zal er nog meer ruimte nodig zijn, want dan verschijnt de zesde uitbreiding Evercold. Leuk detail: Final Fantasy 14 neemt hiermee de nummer één spot over van Switch 2-game die het meest ruimte verbruikt. Tot 4 augustus is die eer nog voor Final Fantasy 7 Rebirth dat 91,8 GB aan vrije ruimte verbruikt.