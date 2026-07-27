Zach Cregger belooft keiharde horror in nieuwe Resident Evil-film: “Meest gewelddadige project tot nu toe”

Na het succes van Barbarian en Weaponsricht regisseur Zach Cregger zijn pijlen op een van de bekendste horrorreeksen ooit. De filmmaker werkt momenteel aan een nieuwe Resident Evil-film en belooft een compromisloze horrorervaring die volgens hem zijn meest gewelddadige project tot nu toe wordt.



In een interview met Empire vertelt Cregger dat hij bewust de grenzen van het genre wil opzoeken. Volgens de regisseur wordt de film rauw, bloederig en confronterend, waarbij de nadruk ligt op intense horror en overlevingsdrang. “You gotta go grotesque!” zegt Cregger. “I wanted to go all the way. So it’s gnarly. It’s brutal. A very bloody affair.”

Een nieuw verhaal binnen het Resident Evil-universum

In plaats van bestaande verhaallijnen uit de games opnieuw te vertellen, kiest Cregger voor een origineel verhaal dat zich afspeelt binnen het Resident Evil-universum. Daarbij ligt de focus niet op uitgebreide uitleg over de Umbrella Corporation of de oorsprong van het T-virus.

“Fleshing out what (the Umbrella Corporation is) up to and how the T-virus works, that’s not what this movie is,” legt hij uit. “This movie is about one dude’s journey on foot, fighting monsters. I don’t give a fuck about checking boxes. All I cared about was just telling a fun story.”

Volgens Cregger begint de actie al vrijwel direct. “(One in which) we step on the gas at about eight minutes in and never take our foot off the floor.”

Meer dan alleen horror

Hoewel de film volop inzet op actie en horror, wil Cregger ook een persoonlijk verhaal vertellen. Hoofdpersonage Bryan, gespeeld door Austin Abrams, werkt als medisch koerier wanneer hij hoort dat zijn vriendin zwanger is. Terwijl hij probeert te overleven in een wereld vol monsters, worstelt hij met de vraag of het verantwoord is om een kind op de wereld te zetten.

Cregger noemt dit thema deels autobiografisch en geeft aan dat de film inspeelt op gevoelens en zorgen die hij zelf heeft ervaren. “People will be able to tell what I’ve been dealing with. It’s still autobiographical,” zegt hij. De gebeurtenissen in Raccoon City vormen daarbij de achtergrond voor een grotere vraag: “(Is it right to) bring a child into a world that just seems to be getting worse and worse?”

Resident Evil krijgt een nieuwe richting

Met een originele verhaallijn, een nadruk op pure survival-horror en een persoonlijk thema lijkt Cregger een andere koers te varen dan eerdere Resident Evil-verfilmingen. Of die aanpak aanslaat bij zowel filmliefhebbers als fans van de games zal moeten blijken, maar één ding lijkt alvast zeker: de regisseur is niet van plan gas terug te nemen.

Resident Evil komt uit op 18 september 2026, bekijk de trailer hier!