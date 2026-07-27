Fable gaat flink over zijn budget heen

Volgens een nieuwe rapportage is Playground Games al flink over hun budget gegaan bij de ontwikkeling van de nieuwe Fable.

De game werd meerdere malen uitgesteld, nadat het al in 2023 werd aangekondigd door Xbox. De game stond namelijk in eerste instantie gepland voor 2025 en later 2026 en inmiddels voor 2027. Mede door het uitstellen van de game zou Playground Games flink over het budget zijn gegaan.

Nu meldt WindowsCentral dat Fable zijn budget heeft overschreden. Het rapport bespreekt eerst de strategie van Xbox om het aanbod voor meerdere platformen uit te breiden, alvorens de focus weer te verleggen naar exclusieve titels. Het werd onthuld dat alle games die eerder als multiplatform waren aangekondigd, die status zullen behouden. Onder deze multiplatformtitels bevinden zich Fable, Halo en andere. Hoewel Xbox mogelijk toekomstige Halo-releases voor PlayStation 5 zou kunnen annuleren, lijkt “hetzelfde niet gezegd te kunnen worden over de volgende Fable”, aangezien bronnen aangeven dat de ontwikkeling “behoorlijk” boven het budget is uitgekomen.

Een detail dat de release van de game op PlayStation 5 zou kunnen beïnvloeden, is de onlangs aangekondigde releasedatum van God of War: Laufey, die slechts één dag voor de start van de early access van Fable verschijnt. Deze timing zal waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de multiplatformstrategie, aangezien veel PlayStation 5-bezitters er waarschijnlijk voor zullen kiezen om eerst de aankomende titel van Santa Monica te spelen voordat ze Fable aanschaffen. Het bericht geeft geen verdere informatie over Fable, behalve dat de game het budget heeft overschreden.

Onlangs liet Playground Games nog een half uur aan gameplay van de nieuwe Fable zien en dat ziet er veelbelovend uit. Kijken jullie uit naar deze game? En zijn jullie ook bang dat februari 2027 een behoorlijk drukke maand gaat worden?!