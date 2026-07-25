God of War Laufey voorzien van een releasedatum

Sony heeft tijdens San Diego Comic Con de releasedatum van God of War Laufey aangekondigd. Het blijkt dat de game inderdaad in februari zal verschijnen.

God of War Laufey, met daarin Kratos’ vrouw Faye (gespeeld door Deborah Ann Woll) in de hoofdrol zal namelijk op 16 februari 2027 verschijnen voor de PlayStation 5.

Enter the afterlife of the gods when God of War Laufey launches on PS5 February 16, 2027 Available to wishlist now: https://t.co/u4SqzrTjHp pic.twitter.com/sMFQgEZnWl — PlayStation (@PlayStation) July 25, 2026

Het leek al een tijdje erop dat de releasedatum van God of War: Laufey niet heel lang op zich zou wachten. De game werd tijdens de State of Play van juni onthuld en daar werd 20 minuten aan gameplay getoond.

Vorige maand meldde Jason Schreier al dat de spin-off in februari zal verschijnen, al noemde hij dat een verwachting. Tijdens San Diego Comic Con liet Sony overigens weten dat deze spin-off niet betekend dat we nooit meer een avontuur met Kratos gaan beleven!