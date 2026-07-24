Amazon Games heeft Tomb Raider: Catalyst uitgesteld naar 2028, nadat eerder de Tomb Raider: Legacy of Atlantis ook al werd uitgesteld.
In een interview met The Game Guisness onthulde Jeffrey Gattis, het hoofd van Amazon Games, dat Tomb Raider: Catalyst is uitgesteld naar 2028. Het nieuws over de uitstel van Tomb Raider: Catalyst zal waarschijnlijk geen grote verrassing zijn. Tomb Raider: Legacy of Atlantis werd al eerder uitgesteld van 2026 naar februari 2027, wat betekende dat Amazon Games twee Tomb Raider-titels in hetzelfde kalenderjaar zou hebben uitgebracht.
“We hebben de twee Tomb Raider-titels al aangekondigd”, zei hij. “Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari volgend jaar, en in 2028 volgt de volgende. We kijken er erg naar uit.”
Tomb Raider: Catalyst, dat werd onthuld tijdens The Game Awards 2025, laat Lara Croft naar Noord-India reizen voor haar volgende avontuur.