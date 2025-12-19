Hogwarts Legacy bereikt nieuw mijlpaal, Game Awards ongekend populair en meer in overig nieuws week 51

Kerst staat voor de boeg en we gaan al bijna terugkijken naar het afgelopen jaar en vooruit kijken naar 2026. Echter was er deze week ook nog genoeg nieuws!

Nieuws

Lara Croft-actrice Camilla Luddington heeft na de aankondigingen van Tomb Raider: Catalyst en Legacy of Atlantis, haar afscheid genomen van haar alter ego.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Camilla Luddington (@camillaluddington)

De actrice is vervangen door Alix Wilton Regan, die je wellicht kent van haar rollen als Aya uit Assassin’s Creed Origins, en Samantha Traynor in Mass Effect 3.

Vorige week is Ratchet and Clank stemacteur Jim Ward overleden. Wat de oorzaak is, blijft onbekend, maar in 2021 moest de beste man al met pensioen door Alzheimer in combinatie met Covid-19. De acteur vertolkte de rol van Captain Quark in de Ratchet and Clank-games, behalve Rift Apart. Daar is nog wel een eerbetoon aan de acteur in verwerkt, maar Scott Whyle sprak voor die game al de stem in.

One of the saddest messages I have ever received from the amazing Mrs Jim Ward:

Our wonderful “voice deity” as Steph anointed Jim Ward, passed away today at 10:45AM. Can you let Steph know? Thanks, Janice — Stephanie Miller (@StephMillerShow) December 10, 2025

Assassin’s Creed: Shadows heeft een update gekregen die Naoe en Yasuke nieuwe finisher animatie geeft, maar ook een nieuwe Rift open voor de Animus waarin spelers nieuwe puzzels kunnen oplossen en mysteries ontrafelen.

Title Update 1.1.7 for Assassin’s Creed Shadows is live tomorrow 2pm UTC! ⚔️ New Finisher Animations

🧬 A New Rift Opens

👺 New Animus Hub Project – Defiance Read the full patch notes 👉 https://t.co/QETqAW05Cf #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/EY7NASdC0d — Assassin’s Creed (@assassinscreed) December 15, 2025

Sucker Punch mede-oprichter Brian Fleming gaat de studio verlaten. Hij was al sinds 1997 bij de studio werkzaam, maar zal worden vervangen door Jason Connell en Adrian Bentley, die respectievelijk de creative en technical director waren voor de Ghost of-games. In een reactie laat Sony het volgende weten:

“Het afgelopen jaar heeft Brian nauw samengewerkt met PlayStation Studios om er voor te zorgen dat Sucker Punch in de beste handen valt in de toekomst, met een sterke fundering die het blijvende succes van de studio garandeert.” Volgens Sony zullen de twee nieuwe studiohoofden het team blijven begeleiden in hun focus op “ambitieuze, door personages gedreven ervaringen die PlayStation Studios definiëren.”

De wrap=ups en Replays vliegen je deze weken om de oren en eind vorige week kon je al de PlayStation Wrap-up bekijken en deze week is het de beurt aan de Steam Replay. Ben jij benieuwd welke game(s) je het meest gespeeld hebt op Steam dit jaar? Check dan snel de link.

De indiehit Dispatch zal op 29 januari 2026 naar de Nintendo Switch-consoles komen. Dat is ontdekt in de Australische eSHop. Van de indie game die in oktober verscheen, zijn inmiddels 2 miljoen exemplaren verkocht.

Er komen geen nieuwe contentupdates meer voor het uit 2023 stammende Forza Motorsport. De game zal nog wel nieuwe evenementen krijgen, maar de ontwikkelaar heeft de focus gelegd op Forza Horizon 6, dat volgend jaar uit moet komen.

De Game Awards was dit jaar de best bekeken versie ooit. In totaal werd de show 171 miljoen keer bekeken en dat is een stijging van 11% ten opzichte van de 151 miljoen vorig jaar. Dit zijn dus daadwerkelijk de kijkers die de gehele show hebben afgekeken en niet degene die ergens een paar losse trailers heeft bekeken.

Thank you for making 2025 the most-watched #TheGameAwards ever. 📈 Viewership up 11% YoY

🌍 171M+ global livestreams of the full show

💬 Conversation on X up 12% YoY

🎥 23,000 co-streams on Twitch & YouTube (+50% YoY) pic.twitter.com/mTcdUT95ou — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 17, 2025

In de VS zijn afgelopen maand bijna net zo weinig consoles verkocht als in 1995. Vorige maand gingen er 1,6 miljoen exemplaren over de toonbank en 28 jaar geleden waren dat er 1,4 miljoen exemplaren. De omzet voor de maand, waarin normaliter de Black Friday voor een flinke boost zorgt. was 695 miljoen dollar. Dat is zo’n 27 procent minder dan diezelfde maand een jaar geleden.

Hogwarts Legacy doet het daarentegen nog steeds erg goed qua verkopen. De game uit het Harry Potter universum heeft namelijk het nieuwe mijlpaal bereikt van 40 miljoen verkochte exemplaren!

Thank you to our Community for 40 Million Units sold! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/dax3J85vKD — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 17, 2025

Serie/ Films

Netflix heeft een derde acteur gevonden voor de Assassin’s Creed-serie, namelijk Zachary Hart. Net als bij de eerder aangekondigde acteurs Toby Wallace en Lola Petticrew weten we nog niet welke rol hij zal vertolken. Wel zal de serie, volgens geruchten, zich afspelen tijdens het Oude Rome. Dit zou betekenen dat we nog niet de strijd tussen Assassin’s en Templars krijgen te zien, maar die van diens voorgangers de Hidden Ones en de Order of Ancients.

De PlayStation 5-versie van The Division heeft een update gekregen, waardoor de game 60fps kan draaien op Sony’s console.

Agents, The Division is now available on PlayStation 5 with enhanced performance at 60 FPS. This update brings smoother gameplay to the snow-covered streets of New York where it all began. pic.twitter.com/NGWkp0brvn — Tom Clancy’s The Division (@TheDivisionGame) December 17, 2025

Jason Isaacs, bekend van het derde seizoen van The White Lotus en Lucius Malfidus uit Harry Potter, zal een rol vertolken in de Tomb Raider serie. Welke rol hij gaat krijgen, is nog niet bekend, maar Deadline weet zeker dat hij van de partij is.

De feestmaand is nog niet eens afgelopen, maar er wordt al volop op het nieuwe jaar gekeken qua uitverkopen. Zo heeft Steam de winteruitverkoop met kortingen op games als Hollow Knight: Silksong en Call of Duty Black Ops 7, heeft Nintendo de Winter Sale met games als Hogwarts Legacy en Red Dead Redemption en heeft Sony de januari-uitverkoop met games als Elden Ring en Battlefield 6.

Trailers

Tijdens de Game Awards kondigde Baldur’s Gate 3 ontwikkelaar Larian Studios Divinity aan en deze week bracht men Divinity: Original Sin 2 naar de PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

Geruchten

Volgens Mike Straw van de Insider Gaming Weekly Podcast verschijnt Half-Life 3 als launchgame voor de nieuwe Steam Machine. In de podcast meldt de journalist: “Ik heb gehoord dat de Steam Machine in het voorjaar van 2026 moet verschijnen, en dat geldt ook voor Half-Life 3. De game bestaat echt.”

Volgens Windows Central komt Microsoft dit jaar niet met een Xbox Year in review. Het bedrijf zou budget voor volgend jaar aan de kant zetten, omdat men budget aan het opsparen is voor volgend jaar. In 2026 vieren enkele franchises en ontwikkelaars een mijlpaal te vieren hebben. Zo bestaat Xbox en Halo 25 jaar, viert Blizzard haar 35 jarige bestaan en mag Bethesda maar liefst 40 kaarsjes uitblazen.