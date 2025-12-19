De feestdagen in GTA Online: speciale cadeautjes en speltypen, een nieuwe supercar, een gratis helikopter en meer

De feestdagen viert Rockstar in Southern San Andreas met een enorme lading cadeautjes, bijzondere speltypen, sneeuw, kerstversieringen en meer.
Daarnaast kun je bij Legendary Motorsport en Luxury Autos de Progen Luiva kopen, een hagelnieuwe supercar. En als je de game speelt tussen 23 en 29 december kun je gratis een helikopter ophalen: de Buckingham SuperVolito Carbon.
Hier volgen alle details van de nieuwste update:
- Nieuwe voertuigen: De nieuwe Progen Luiva (supercar), verkrijgbaar bij Legendary Motorsport en de showroom van Luxury Autos
- De Vapid FMJ MK V, nu voor iedereen verkrijgbaar bij Legendary Motorsport en Luxury Autos
- De Buckingham SuperVolito Carbon, een helikopter die je gratis kunt ophalen bij Elitás Travel van 23 t/m 29 december
- Feestelijke cadeaus: De nieuwe Season’s Greetings Sweater en New Year Fireworks Bodysuit plus een Snowball Launcher, Candy Cane, Firework Launcher met 20 raketten, en aanvullingen voor je Snacks, Armor en Ammo. Je krijgt ze gewoon door te spelen tussen 23 december en 7 januari
- Een speciale Red Xmas Tree Hat voor iedereen die zich heeft ingeschreven voor de Rockstar Propaganda-e-mailnieuwsbrief en de game speelt tussen 18 en 31 december
- Terugkerende feestdagenspeltypen: Yeti Hunt, Snowball Fights, Gooch, Weazel Plaza Shootout, Snowmen Collectibles en de eCola Happy Holidays Hauler, met GTA$, munitie en snacks
- Cluckin’ Bell Farm Raid-bonussen: Een eenmalige bonus van GTA$ 500.000 voor het voltooien van de finale als leider en een eenmalige bonus van GTA$ 500.000 als je de finale uitspeelt als Associate of Bodyguard
- Weekly Challenge: Als je tussen 30 december en 7 januari de finale van de Cluckin’ Bell Farm Raid voltooit, krijg je nog eens GTA$ 300.000 plus de Krampus Sweater
- Dubbele GTA$ en RP voor Biker Weed Sell Missions, Overtime Rumble en de feestelijke Community Series
- Een Vapid Clique (musclecar) in de tijdelijke Merry Cliquemas-livery met een aangepast Liberty City-nummerbord, te winnen in The Gangbanger Robbery
- 40% korting op Weed Farm Businesses en de bijbehorende upgrades en modificaties
- Kortingen op voertuigen: 30% korting op de Annis Remus (sportauto), Karin S95 (sportauto), Enus Deity (sedan), Sea Sparrow (helikopter), Dinka RT3000 (sportauto), Declasse Walton L35 (offroad), Pegassi Reaper (supercar), Albany Brigham (musclecar), Progen Itali GTB (supercar) en de HVY Insurgent (offroad)
- Gun Van-kortingen: 40% korting op de Service Carbine (voor iedereen) en de Stun Gun (alleen voor GTA+-leden)
- GTA+-voordelen: Een Vapid FMJ MK V (supercar) die je gratis kunt ophalen, een korting van GTA$ 1 miljoen op alle huizen van Prix Luxury, een Vehicle Workshop-upgrade voor je Mansion, toegang op afstand tot je personeel via de Vinewood Club-app, feestelijke kleding en meer, tot en met 7 januari
Check de Rockstar Games Newswire voor meer info.