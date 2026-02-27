Gamingnation

GTA Online-spelers kunnen plaatsnemen achter het stuur van de gloednieuwe Shitzu Keitora. Dit servicevoertuig komt in aanmerking voor Drift Tuning en staat daarmee zijn mannetje in Drift Races, die de hele week lang driedubbele beloningen opleveren.

Gratis Blista Kanjo en Declasse Drift Walton L35 als je deze week speelt.

Dit is de update van deze week:

Nieuw voertuig: De Shitzu Keitora

Drie keer GTA$ en RP voor Drift Races en de Community Race Series

30% korting op Drift Tuning Upgrades

Dubbele beloningen voor Sumo (Remix)

Gratis LS Car Meet-lidmaatschap en 5x LS Car Meet Rep

Gratis Maibatsu Penumbra FF met tijdelijke LS Car Meet Vanity Plate voor het voltooien van een Salvage Yard Robbery

voor het voltooien van een Salvage Yard Robbery Bonus van GTA$ 300.000 voor het voltooien van een Robbery Contract op het vacaturebord van de Auto Shop

4x GTA$ en RP voor Exotic Exports

Dubbele GTA$ voor Biker Weed Sell Missions

Gratis Dinka Blista Kanjo en Declasse Drift Walton L35 als je deze week speelt

als je deze week speelt Gratis Manga Classic-livery voor het voltooien van een Drift Race in de Annis Euros

voor het voltooien van een Drift Race in de Annis Euros Gratis Bright Manor Racing Suit en GTA$ 100.000 voor het voltooien van drie Drift Races

Laatste kans om cadeaus voor het nieuwe maanjaar op te halen: 3x GTA$ en RP voor Stunt Races met het nieuwe maanjaar als thema Een gratis rood Year of the Horse Tee als je uiterlijk 4 maart speelt Gratis paardentattoos en -maskers In Los Santos verstopte Yuanbao-verzamelitems die GTA$ en RP opleveren, met een speciale bonus als je ze alle 36 weet te verzamelen

Kortingen: 40% korting op Weed Farms en hun upgrades, 30% korting op de Dinka Jester RR, Fathom FR36, Dinka Chavos V6, Declasse Drift Yosemite, Buckingham Howard NX-25, Zirconium Journey II, Bravado Gauntlet Hellfire, RUNE Cheburek en Karin Futo

40% korting op Weed Farms en hun upgrades, 30% korting op de Dinka Jester RR, Fathom FR36, Dinka Chavos V6, Declasse Drift Yosemite, Buckingham Howard NX-25, Zirconium Journey II, Bravado Gauntlet Hellfire, RUNE Cheburek en Karin Futo Gun Van-kortingen: 50% korting op de Precision Rifle en 30% korting op de Stun Gun (GTA+-leden)

50% korting op de Precision Rifle en 30% korting op de Stun Gun (GTA+-leden) GTA+-voordelen: Een gratis Dewbauchee Champion, terugkerende Pink Chameleon Paints, een LS Golf Club Varsity Jacket, 2x GTA$ en RP voor alle Security Contracts, Drift Races en Stunt Races, en meer

Check de Rockstar Games Newswire voor meer informatie.