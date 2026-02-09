Man vermoord vriendin, maar maakt zich meer zorgen over het missen van GTA 6

Robert Richens werd vorig jaar door de Britse politie gearresteerd voor de brute moord op zijn ex-vriendin. Onlangs verscheen Richens voor de rechtbank in Oxford voor de uitspraak van zijn vonnis.

Hij werd op 6 februari 2026 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op beelden, gemaakt door de agenten die Richens arresteerden, wordt duidelijk dat de moordenaar op dat moment iets anders in gedachten had.

In een filmpje dat de afgelopen dagen viraal is gegaan, is te zien hoe Richens midden in zijn arrestatie in tranen uitbarst en uitroept dat hij GTA gaat missen.

In een rapport van de politie van Thames Valley in het Verenigd Koninkrijk werd bevestigd dat de 35-jarige Robert Richens een levenslange gevangenisstraf heeft gekregen, met een minimumtermijn van 16 jaar, voor de moord op zijn ex-partner in 2025.

Volgens het rapport belde Richens op de ochtend van 30 mei de hulpdiensten en benadrukte hij dat hij per ongeluk iemand had gedood. Uit onderzoek bleek dat zijn ex-partner, Rachael Vaughan, het slachtoffer was geworden van een ‘langdurige mishandeling’ die haar het leven had gekost.

Hier is een fragment dat onlangs op sociale media verscheen, waarop Richens snikkend te zien is terwijl hij treurt om het missen van GTA 6: