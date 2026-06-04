De terugkeer naar GT Online van de Community Mission Series, een gratis Los Santos-voetbalshirt en nog veel meer

Deze week keert de Community Mission Series terug naar GTA Online met gloednieuwe missies, waaronder een moordmysterie en een gewaagde overval, die zijn gemaakt met de Rockstar Mission Creator en 4x beloningen opleveren.
En aangezien de wereld momenteel om voetbal draait, krijg je de Los Santos Soccer Jersey voor nop als je GTA Online in de week van 11-17 juni speelt.
Alle details:
- 4x GTA$ en RP voor de Community Mission Series
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- Plus een wekelijkse bonus van GTA$ 500.000 voor het voltooien van alle uitgelichte Community Missions
- Dubbele GTA$ en RP voor Street Dealers en Meth Sell Missions (tot en met 10 juni)
- 40% korting op Meth Labs en hun upgrades (tot en met 10 juni)
- Bonus van GTA$ 100.000 voor het beroven van twee Stash Houses (tot en met 10 juni)
- Gratis Los Santos Soccer Jersey voor alle spelers (11-17 juni)
- Bonus van GTA$ 500.000 en een gratis Rockstar Razor Aged T-Shirt voor het verkopen van Special Cargo ter waarde van GTA$ 500.000 (11-17 juni)
- 40% korting op Executive Offices en hun upgrades (11-17 juni)
- 4x GTA$ en RP voor het vinden van Treasure Chests en driedubbele GTA$ en RP voor Hidden Caches (11-17 juni)
- Dubbele GTA$ en RP voor Overtime Rumble (11-17 juni)
- Kortingen op voertuigen:
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- 30% korting op de Declasse Draugur, Fathom FR3, Western Company Rogue, Rhino Tank, MTL Dune, BF Weevil en BF Raptor (tot en met 10 juni)
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- 30% korting op de Vapid Dominator ASP, Albany V-STR, Nagasaki Outlaw, Pegassi Infernus Classic, Vulcar Nebula Turbo, Principe Lectro, Shitzu Longfin, Nagasaki Weaponized Dinghy, Dinka Marquis, Pegassi Speeder en Shitzu Jetmax (11-17 juni)
- Gun Van-kortingen:
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- 30% korting op de Tactical SMG en 40% korting op de Service Carbine (GTA+-leden) (tot en met 10 juni)
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- 30% korting op de Service Carbine en 40% op de Military Rifle (GTA+-leden) (11-17 juni)
- GTA+-leden: Claim een gratis Übermacht Sentinel GTS (sportwagen) bij The Vinewood Car Club, gratis Junk x Jackal-gear, Chameleon Paints, en nog veel meer
Check de Rockstar Games Newswire voor meer info.