GTA 6 componenten als story modus en later Online kunnen apart worden geïnstalleerd

Spelers die GTA 6 op Xbox hebben gepre-orderd, hebben iets interessants ontdekt in de bestanden van de game.

Het lijkt erop dat we flink wat ruimte in de SSD’s van onze consoles moeten vrijhouden voor de meest geanticipeerde game ooit. GTA 6 lijkt namelijk, net als games als Call of Duty en Battlefield 6, uit losse componenten te bestaan. Hierdoor kun je de installatiegrootte van de game zelf bepalen, wanneer je ruimte nodig hebt voor andere games.

Naast de bestanden voor de Ultimate Edition en het Vice City Vantage pakket, is er ook een story modus component apart te installeren.

Dit geheel lijkt te suggereren dat GTA Online ook een aparte component gaat worden en dat is op zich wel logisch aangezien GTA Online (voor GTA 5) en Red Dead Online ook apart verschenen.

Op dit moment claimt Rockstar Games dat GTA 6 een singleplayer game is, echter verwachten we dat er een eigen versie van GTA Online gaat krijgen, gezien het succes dat het vorige deel had (en de updates die er bijna 13 jaar na release voor verschijnen).

GTA 6’s files on Xbox seem to indicate Story Mode can be downloaded separately, likely allowing you to have Online installed without story or vice versa. Shout out to @GlowDevs for spotting this. pic.twitter.com/f3aV70Cnbd — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) June 25, 2026

GTA 6 staat voor 19 november in de planning voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.