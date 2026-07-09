GTA Online: The Kortz Center Heist komt 14 juli uit

The Kortz Center Heist, de volgende grote update van GTA Online, komt 14 juli uit. In deze gloednieuwe roofoverval heb je het gemunt op de waardevolle kunstwerken van hét museum van Los Santos.

Werk samen met een vervalser om op slinkse wijze de kostbare pronkstukken van het museum te vervangen. Vervolgens kun je de meesterwerken helen of toevoegen aan je privécollectie.

Andere hoogtepunten:

• Wekelijks drie nieuwe schilderijen om te stelen en dat kan op vele manieren, wat voor een unieke mate van herspeelbaarheid zorgt

• Een stel pareltjes van voertuigen, waaronder nieuwe supercars en bolides die geschikt zijn voor het driften en Hao’s Special Works

• Unieke beloningen voor spelers die voor 13 juli deelnemen aan het Fine Arts Collector Program, waaronder een cashbonus van tot wel GTA$ 1.500.000 en de mogelijkheid om een speciaal, kostbaar schilderij te stelen

• Updates voor de Rockstar Mission Creator

Zie de Rockstar Games Newswire voor meer informatie!