Vacature bij Nintendo suggereert dat de Switch 2 VRR-ondersteuning zal krijgen

De Nintendo Switch 2 is een enorme verbetering ten opzichte van de eerste console, met 4K, HDR en vele andere fantastische upgrades. Opvallend is echter dat VRR-ondersteuning ontbreekt, maar daar kan wellicht verandering in komen.

VRR-ondersteuning zorgt ervoor dat de framesnelheid (FPS) van je tv en console synchroon loopt. Dit garandeert een vloeiende gameplay zonder screen tearing of input lag. Elke console en elk merk streeft altijd naar perfectie, dus het is geen verrassing dat toekomstige Switch 2-consoles mogelijk wel VRR-ondersteuning zullen bieden.

Komt er VRR naar toekomstige Switch 2 modellen?

De Nintendo-carrièresite adverteert voor een functie als ‘Sr Engineer, Display (NTD)’.

Naast de gebruikelijke informatie over het bedrijf, zoekt Nintendo iemand met meer dan 5 jaar ervaring en een gedegen kennis van technische termen, waar we jullie verder niet mee zullen opschepen.

De taken omvatten:

Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een displaydriverstack voor gebruik met huidige en toekomstige producten.

Het ontwikkelen en verfijnen van de displaysoftwarestack om te voldoen aan diverse displaystandaarden en -specificaties.

Het onderzoeken en promoten van nieuwe functies/technologieën die succesvol kunnen worden ingezet in veelgebruikte gameconsoles.

Het belangrijkste onderdeel hier is ‘huidige en toekomstige producten’, wat verwijst naar de Nintendo Switch 2 en toekomstige Nintendo-hardware.

Maar nog belangrijker is een van de belangrijkste vereisten voor de functie: ‘Kennis van displaytechnologieën zoals HDR en VRR.

Het lijkt erop dat Nintendo voor een toekomstige console de feature wil implementeren. Wij gokken/ hopen dat dit gaat gebeuren bij een eventuele Switch 2 OLED versie, maar het zou ook zo maar pas bij de volgende generatie Nintendo-console kunnen gebeuren.