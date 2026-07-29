1666 Amsterdam trailer toont de twee protagonisten

Panache Digital Games heeft een nieuwe gameplayvideo uitgebracht voor 1666: Amsterdam, die een kijkje biedt in de twee hoofdpersonen van dit aankomende, verhaalgedreven actie-avontuur van creatief directeur Patrice Désilets.

Maak kennis met Noa, erfgenaam van een eeuwenoud geslacht van Zaindaris, die de taak heeft de Originals op te sporen, en Aaron, die op mysterieuze wijze 300 jaar terug in de tijd is geroepen en gevangen zit in het lichaam van een kat.

Door de eeuwen heen verbonden, moeten de twee samenwerken om verborgen waarheden te ontdekken en een oeroude kracht te bestrijden die het evenwicht van de wereld bedreigt.

Deze nieuwe gameplayvideo geeft ook een beter beeld van de mystieke hulpmiddelen en krachten die Noa’s reis vormgeven en de unieke band die hun avontuur definieert.

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Mocht je meer willen zien van 1666 Amsterdam dan kun je de proloog van de game op Steam spelen of hier lezen wat wij ervan vonden. Ook kun je er wat interessante weetjes vinden over hoe de game uiteindelijk toch nog heeft uit kunnen komen. De game wordt later dit jaar verwacht voor de PC en zal als Early Access game verschijnen.