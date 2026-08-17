Releasedatum PlayStation 6 ligt volgens Sony nog niet vast

Sony zou nog geen definitieve releasedatum voor de PlayStation 6 in gedachten hebben volges CEO Hiroki Totoki.

In een nieuw interview met de Wall Street Journal besprak Sony CEO Hiroko Totoki diverse aspecten van Sony’s bedrijfsstrategie, waaronder zijn visie dat de toekomst van het bedrijf in entertainment ligt in plaats van in elektronica.

Hoewel het artikel zich voornamelijk richt op Sony’s verschuiving van televisies en producten zoals de Walkman en Discman naar een grotere focus op films, muziek en videogames, wordt de PlayStation 6 ook kort aangestipt.

Over de uitdagingen van het huidige tijdperk, die worden gekenmerkt door het aanhoudende wereldwijde tekort aan componenten en handelsoorlogen, zei Totoki: “Gezien het belang hiervan, moeten we actie ondernemen. Anders kunnen we in dit landschap niet overleven.”

Het artikel merkt op dat een aantal analisten verwachtten dat de PS6 in 2027 zou verschijnen, maar dat het tekort aan componenten hen ertoe heeft aangezet deze voorspellingen te herzien.

Vervolgens staat er: “Totoki zei dat het bedrijf nog geen lanceringsdatum voor de PS6 heeft vastgesteld.”

Totoki gaf in mei voor het laatst officieel commentaar op de releasedatum van de PlayStation 6, waarbij hij ook aangaf dat er nog geen besluit was genomen. Het nieuwe artikel in de Wall Street Journal suggereert dat er geen vooruitgang is geboekt.

“We hebben nog niet besloten wanneer we de nieuwe console zullen lanceren, of tegen welke prijs. We willen de situatie dus goed in de gaten houden en volgen.

Gezien de huidige omstandigheden wordt verwacht dat de geheugenprijzen in fiscaal jaar 2027 ook erg hoog zullen zijn, omdat er nog steeds een tekort aan aanbod zal zijn. Onder die aanname moeten we dus goed nadenken over wat we gaan doen.”

Denken jullie dat Sony de releasedatum van de PlayStation 6 echt nog niet weet of verwacht je dat ze deze liever nog even geheim houden?