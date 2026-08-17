Kingdom Hearts 4 krijgt releasebelofte van Tetsuya Nomura

Fans van Kingdom Hearts 4 hoeven volgens regisseur Tetsuya Nomura niet bang te zijn voor opnieuw uitstel. Tijdens Disney’s D23-evenement bevestigde Nomura dat de game gepland staat voor een release aan het einde van 2027 en dat Square Enix die planning wil halen.



Square Enix maakte de releaseperiode eerder bekend tijdens D23 in Anaheim. Een dag later verscheen Nomura onverwacht tijdens het speciale Kingdom Hearts-panel om meer over de game te vertellen.

Daarbij ging hij ook in op de twijfels van fans over de aangekondigde releaseperiode. Online werd al gespeculeerd dat de game mogelijk opnieuw zou worden uitgesteld, maar volgens Nomura is daar geen sprake van.

“We announced that the game is going to be coming late 2027, and I saw online that some people were saying ‘oh, you know, maybe the actual release date might still get pushed back’.”

Nomura wilde die speculatie direct de kop indrukken:

“I just wanted to set the record straight – that is not happening.”

Volgens de regisseur kunnen spelers er dus vanuit gaan dat Kingdom Hearts 4 in 2027 verschijnt. Tegelijkertijd gaf hij aan dat de marketing rondom de game nu pas echt op gang begint te komen. Dat betekent dat fans de komende tijd waarschijnlijk meer informatie en beelden mogen verwachten.

Na jaren van beperkte updates lijkt Square Enix daarmee de promotie rondom Kingdom Hearts 4 langzaam op te voeren. Voorlopig staat de game gepland voor eind 2027.