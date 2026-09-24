Platinum trophy Final Fantasy 7: Revelation makkelijker te verkrijgen dan die van Rebirth

Volgens de regisseur van Final Fantasy 7: Revelation is het makkelijker om daar de platinum trophy van te halen dan bij diens voorganger Rebirth.

Dankzij recente interviews met de ontwikkelaars is er veel nieuwe informatie over Final Fantasy 7 Revelation naar buiten gekomen. Spelers wisten al dat het een enorme game wordt, waarvoor ze zo’n 200 GB aan vrije ruimte op hun systeem nodig hebben. Nu heeft het team ook gesproken over de Platinum-trofee die in de aankomende game te behalen is.

In een recent interview met AnimeNewsNetwork, vertaald door Genki_JPN, deelde Naoki Hamaguchi, de regisseur van Final Fantasy 7 Rebirth, inzichten over de Platinum Trophy in de game. Hij gaf aan dat het team mogelijk het aantal spelers dat geïnteresseerd zou zijn in het behalen van de Platinum Trophy in Rebirth had “onderschat”. Ook de Battle Director, Teruki Endo, merkte op dat sommige fans hun teleurstelling en spijt uitten omdat ze de trofee niet hadden kunnen behalen.

Het team heeft onthuld dat de Platinum Trophy in Revelation, in vergelijking met Rebirth, veel gemakkelijker te behalen zal zijn en dat ze verwachten dat “twintig procent van de spelers, of misschien zelfs meer, deze zal kunnen bemachtigen”.

De Platinum Trophy is de ultieme prestatie die spelers in het basisspel kunnen behalen, omdat het bewijst dat de speler de moeite heeft genomen om elke trofee te verzamelen die het spel te bieden heeft. De Platinum Trophy is in de meeste games moeilijk te behalen, en dat is juist de charme ervan, want slechts een beperkt aantal spelers heeft de wil om de tijdrovende taak op zich te nemen om elke trofee te bemachtigen. Daarom zullen sommige spelers zich zorgen maken over een makkelijkere Platinum Trophy in het volgende spel, en velen hebben dit ook in de reacties laten weten.

Zien jullie dit als goed nieuws? Of hebben jullie liever meer uitdaging nodig? Laat het ons weten in de reacties! Final Fantasy 7: Revelation verschijnt op 8 april voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.