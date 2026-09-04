Final Fantasy 7 Revelation, Marvel’s Wolverine en nog veel meer tijdens State of Play 3 september

Het gebeurt ons zeldzaam, maar we hebben gewoon niet meegekregen dat er een State of Play werd gehouden. Desondanks hebben we wel even alle nieuwtjes voor jullie op een rij gezet!

De State of Play opende met de eerste beelden van de nieuwe Resident Evil film die vanaf 18 september in de bioscopen draait. De beelden zien er veelbelovend uit en lijkt de reeks naar een wat gruwelijker en angstaanjagender kant op te duwen!

Daarna volgde de onthulling van de Most Wanted modus voor Ghost of Yotei. Het is een singleplayer horde modus waarin je nieuwe vaardigheden voor Atsu kunt ontgrendelen. De modus verschijnt op 1 oktober.

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Monster Hunter Wild krijgt een nieuwe uitbreiding genaamd Ascendance, wat volgens Capcom een grote uitbreiding zal worden die ergens volgend jaar moet verschijnen. Check hier de eerste beelden!

Ook 4A Games was van de partij en toonde daar de eerste gameplay-beelden van Metro 2039 draaiend op de PlayStation 5 Pro. Ook werd de releasedatum van de game onthuld, namelijk 4 februari 2027!

Tripwire heeft Maneater 2 uit de doeken gedaan en dit keer speelt de game zich af in en rond een waterpark. Je kunt weer ouderwets jagen op mensen, maar zal zelf ook de prooi worden. De game wordt ergens volgend jaar verwacht.

Ook Crimson Desert krijgt een uitbreiding en die heet Charting the Unknown, waarin je avontuur in Pywel wordt vervolgd in een nieuw gebied. De uitbreiding is vanaf 15 oktober verkrijgbaar!

Sony heeft dan eindelijk de LEGO PlayStation uit de doeken gedaan. De LEGO-replica van de uit 1994 stammende console bevat 1911 blokjes en zal op 4 oktober verschijnen voor €164,99.

Ook Final Fantasy was van de partij: zo werd de 2D HD turn-based RPG Final Fantasy Resonance getoond en is daar een demo voor vrijgegeven, die de eerste 3 tot 5 uur van de game bevat.

Daarnaast werd ook de eerste gameplay van Final Fantasy 7 Revelation getoond en de releasedatum van de game onthuld. Vanaf 8 april kunnen we beginnen aan de afsluiting van de Final Fantasy 7 remake trilogie!

Gundam Rogue Orbit heeft een releasedatum gekregen en die game zal op 5 maart 2027 in de winkels liggen! Check hier gloednieuwe beelden van de game!

Hunter’s Moon werd niet alleen aangekondigd, maar ook van een releasedatum voorzien. De first person horror game zal namelijk al op 26 oktober 2026 gaan verschijnen!

Annupurna Interactive heeft Uncanyon onthuld. De omschrijving van de game luidt als volgt:

“Ontdek de geheimen van Uncanyon, een ooit welvarende maar nu vergeten wereld, verscholen in de spleet tussen twee totaal verschillende realiteiten. Verken fantastische landen en mysterieuze, raadselachtige ruïnes om de sleutel te vinden die kan voorkomen dat deze wereld ten onder gaat.”

Double Fine heeft Keeper voorzien van een launch trailer. De third person puzzel game is al verkrijgbaar en check hier de beelden voor meer info!

Konami heeft de tweede trailer van hun nieuwe RPG Rev. Noir vrijgegeven en laten weten dat de game in 2027 zal verschijnen!

Ook onthulde de uitgever een nieuwe actie-avonturengame genaamd Rhapsody in Scarlet dat zich afspeelt in het New York van de jaren ’20.

PlayStation Plus catalogus games onthuld

Tijdens de State of Play heeft Sony een drietal games getoond die dit jaar nog aan de PlayStation Plus catalogus worden toegevoegd. Het gaat om Mycopunk en de PlayStation Classics (voor PlayStation Plus Extra abonnees) Mega Man X:Command Mission, Dino Crisis 2 en de originele Ratchet & Clank.

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Saros krijgt een gratis uitbreiding genaamd Zenith en daarnaast heeft Housemarque gewerkt aan verbeteringen om de game toegankelijker te maken. Check hier de beelden voor meer info!

Gran Turismo 7 krijgt later deze maand de Spec IV update, die in twee delen zal verschijnen. Het eerste deel komt in oktober en de tweede in december. De update gaat nieuwe circuits, wagens en meer aan de game toevoegen. Bekijk de video voor wat er allemaal aan staat te komen!

Until Dawn 2 heeft een releasedatum gekregen en hoewel deze dan niet in februari verschijnt, scheelt het niet heel veel. Vanaf 10 oktober kun je de game pre-orderen en uiteraard is er een nieuwe video getoond!

GTA 6 was ook van de partij tijdens de State of Play en dat in de vorm van twee speciale controllers voor de PlayStation 5. Beide zijn geïnspireerd op Vice Cite (Miami) en zien er waanzinnig uit! De controllers zijn vanaf 19 november verkrijgbaar!

Daarmee kwam deze State of Play weer tot zijn einde. Welke games vonden jullie het meest opvallen? En zijn er ook verrassingen voorbij gekomen? Laat het ons weten in de reacties!