Nintendo komt volgende week met twee Direct presentaties

Er worden volgende week twee Nintendo Direct-presentaties uitgezonden.
Kijk op dinsdag 8 september o 16:00 uur naar The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct. Hierin zal Nintendo allerlei nieuws over het 40-jarig jubileum van de The Legend of Zelda-serie delen. Deze livestream duurt ongeveer 30 minuten.
Kijk daarna op woensdag 9 september om 16:00 uur naar Nintendo Direct – 09-09-2026. Deze livestream van ongeveer 45 minuten bevat voornamelijk informatie over games die deze winter naar de Nintendo Switch 2 komen.
Ga naar de Nintendo Direct-website,het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland of natuurlijk deze website om de livestreams te bekijken.