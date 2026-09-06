Hands-on: Star Wars Galactic Racer

Tijdens Gamescom kwam ik eigenlijk onverwachts in de rij te staan voor Star Wars Galactic Racer, maar liep aangenaam verrast de stand af!

Geen Dawnwalker, maar Galactic Racer

Eigenlijk stonden Benjamin en ik in de rij voor Blood of Dawnwalker, maar doordat ik nog een afspraak had, ging ik het qua tijd niet redden om de demo van The Blood of Dawnwalker te spelen. Gelukkig heeft Benjamin dat wel gedaan en heeft hij daar vorige week al uitgebreid over geschreven! Echter had ik nu wel weer bijna drie kwartier tijd over dus ik besloot even een klein rondje te lopen.

Nou ja, rondje kun je het niet noemen, want ik zag namelijk de stand van Star Wars: Galactic Racer. Er was nog geen rij te bekennen aangezien het nog vroeg was en er waren zelfs stations leeg. Nou zo’n kans kan je eenmaal niet laten liggen, dus ik ging ervoor!

Veel verschillende voertuigen

Star Wars: Galactic Racer bevindt zich qua tijdlijn na de val van de Empire. Nu er vrede heerst zijn er veel soldaten en piloten die geen werk meer hebben of in ieder geval niet iets waarmee ze hun talenten kunnen gebruiken. Gelukkig wordt er een competitie aangekondigd, waarbij de beste piloten het tegen elkaar op moeten nemen.

Daarbij worden verschillende soorten voertuigen toegelaten en tijdens de demo mochten we ze bijna allemaal even testen. Hoewel het nog te kort is om te oordelen, konden we wel waarderen dat deze demo wel doet wat je zo mogen verwachten: zo veel mogelijk aspecten van de game testen! Helaas was de tijd van de demo gewoonweg te kort om alles te zien, maar we hebben wel een goed beeld van wat ons te wachten staat!

We gingen dus aan de slag met de Skim Speeder, Land Speeder, Pod Racer en Speeder Bike. Elk voertuig heeft zijn eigen voor en nadelen, zoals wendbaarheid, maar ook gevoeligheid en dergelijke. Een Speeder Bike is bijvoorbeeld heel snel, maar is ook sneller total los wanneer je tegen een muurtje aan knalt/ schraapt.

Daarbij moeten we ook nog even zeggen dat alles er ontzettend goed uit ziet! De levels zijn erg gedetailleerd en natuurlijk zit Tatooine erin en dat was het enige level dat ik wat uitgebreider heb gespeeld. Na de introductie volgde namelijk de echte race waarin ik de pod racer had gekozen, want ja dat paste nou eenmaal goed bij de setting!

Burnout-achtige gameplay

Het doel in Galactic Racer is eigenlijk simpel: laten zien dat jij de beste coureur bent in de Galaxy. Echter is de competitie echt moordend en dat komt ook terug in de gameplay. Je kunt wedstrijden winnen door gewoonweg sneller te zijn dan de rest, maar je kunt ook gewoonweg de competitie uitschakelen.

Door ze tegen muren of andere obstakels te duwen, zorg je er dus voor dat vijanden opnieuw moeten spawnen en daardoor jouw uit het oog kunnen verliezen. Het grote risico daarbij is wel dat je zelf crasht en jij de tegenstander juist aan de horizon ziet verdwijnen. En wees gewaarschuwd: door de snelheid van de game en de soms smalle stukken van de levels ligt het gevaar wel echt op de loer. De manier waarop je concurrentie uitschakelt of zelf wordt uitgeschakeld lijkt zo uit Burnout te komen, behalve dat je in die games nog werd beloond met extra boost.

Je zult dus de levels moeten leren kennen en dat zal ongetwijfeld met de nodig ongelukken gebeuren. De muren komen namelijk vaak op je af en je zult in een split second moeten remmen of driften of gewoon vol gas er langs proberen te komen, met het risico dat een tegenstander je net even dat zetje geeft tegen de muur die je probeerde te ontwijken.

Hoewel Star Wars Galactic Racer ook wapens heeft heb ik de game helaas te kort gespeeld om daar een oordeel over te vellen, maar wat ik toe nu toe gezien heb, zorgt wel voor enthousiasme. Zo had ik een pod racer die was voorzien van een vlammenwerper, wat zorgde dat ik vijanden kon uitschakelen. Naast racen heeft de game ook veel te bieden qua het pimpen van je voertuigen en dergelijke al hebben we dat maar heel kort gezien in een video die op de stand werd gedraaid.

De vraag blijft echter wel voor hoe lang deze game leuk blijft, maar dat zullen we vanaf 6 oktober achter komen. Dan verschijnt Star Wars Galactic Racer voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.