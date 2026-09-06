State of Play strooit met releasedata, Witcher remake gepauzeerd en meer in nieuwsoverzicht 36

Het nieuwsoverzicht komt deze week van het zonovergoten Zakynthos. Ondanks de vakantie gaan we gewoon door met je wekelijkse samenvatting!

State of Play en Konami Press Start Showcase

Deze week werden er twee nieuwe showcases gehouden, namelijk een State of Play en Konami’s Press Start Showcase. De State of Play toonde onder andere de releasedatum van Metro 2039 en Final Fantasy 7 Revelation, een nieuwe modus voor Ghost of Yotei maar ook heel wat meer games. Konami’s event toonde onder andere de nieuwe actie-avonturengame Rhapsody in Scarlet en Rev. Noir .

Nieuws

CD Projekt Red en Fool’s Theory hebben de ontwikkeling van The Witcher Remake gepauzeerd. De focus van de ontwikkelaars ligt nu op de Songs of the Past DLC voor The Witcher 3 en diens opvolger. Aangezien de remake gemaakt wordt op de fundering van het vierde deel wil CD Projekt Red dat Fool’s Theory eerst bekend raakt ermee.

Hideki Kamiya, de director van Resident Evil 2, geeft toe dat hij Resident Evil: Requiem nooit heeft gespeeld. De beste man vond de game gewoonweg te eng om te spelen!

GTA Online heeft deze week weer een update gekregen en daardoor kunnen spelers die nog geen bedrijf hebben opgezet dit nu gratis doen. Daarnaast wacht er ook een bonus van GTA$ 1 miljoen en nog veel meer.

Ook GTA 6 kwam nog even voorbij deze week en dat in de vorm van nieuwe controllers voor de PlayStation 5 die inspiratie hebben gehaald uit het fictieve Vice City.

De bèta van Call of Duty Modern Warfare 4 introduceerde de mobiliteitscursus, een parcours waar je zo snel mogelijk doorheen moest zien te komen. De modus werd eigenlijk gemaakt voor de ontwikkelaars om de bewegingen van de shooter te testen. Echter werd het team zo competitief dat ze hun pogingen opnam om deze frame voor frame te bekijken. Helaas voor hen werd hun record al binnen no time verbroken door de community.

Misschien is het dan ook af te raden om later dit jaar na de Capcom Spotlight te kijken tijdens de Tokyo Game Show. Immers is er een kans dat Resident Evil Veronica de revue zal passeren.

Microsoft heeft de games onthuld die in het eerste deel van september naar Xbox Game Pass zullen komen. Deze maand begint wat rustiger en zo kunnen abonnees aan de slag met Call of Duty: Black Ops Cold War en Shelldiver.

TT Games heeft laten weten dat de LEGO Harry Potter collectie in oktober naar de Nintendo Switch 2 zal komen. Deze collectie bevat zowel Year 1-4 als Year 5-7, die oorspronkelijk los van elkaar verschenen.

De actie-RPG No Rest for the Wicked van Ori-ontwikkelaar Moon Studios zal wat langer in Early Access blijven. De ontwikkelaar heeft nog iets meer tijd nodig om de game naar het niveau te tillen dat men voor ogen had.

Serie/ Films

Christopher Judge heeft laten weten dat hij geen interesse had om als Kratos terug te keren voor de live-action God of War-serie. Voornamelijk de werkdagen van 16 tot 18 uur en het diëten en sporten zag hij niet zo zitten.

Christopher Judge says he had no interest of returning as Kratos for the live-action ‘GOD OF WAR’ series. “I didn’t want to, at 62 years old, work 16-to-18-hour days. I didn’t want to be dieting & working out constantly.” (Source: https://t.co/iQl96Agpj4) pic.twitter.com/koOMzPXoHb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2026

Trailers

De FPS Soulslike Guns of Eschaton verschijnt nog dit jaar. Dat werd deze week onthuld in de volgende video, net als een teaser voor een multiplayer co-op!

Dat was hem alweer! Nou ja bijna, want volgende week kunnen we uitkijken na maar liefst twee nieuwe Nintendo Direct presentaties. De eerste staat in het teken van de viering van The Legend of Zelda’s 40 jarige bestaan en de andere toont de games die in de winter voor de Switch 2 zullen verschijnen! Fijn weekend nog!