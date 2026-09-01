Hideki Kamiya vindt Resident Evil te eng en wil een speciale ‘niet-horrorstand’

Hideki Kamiya, de regisseur van Resident Evil 2, kan zelf maar moeilijk tegen horror. De ontwikkelaar laat in een recent interview weten dat hij Resident Evil Requiem graag had willen spelen, maar de game uiteindelijk te eng vond. Volgens Kamiya heeft Capcom bovendien onvoldoende door hoe angstaanjagend zijn eigen games kunnen zijn.



Kamiya was benieuwd naar Resident Evil Requiem, onder meer vanwege de terugkeer van Leon S. Kennedy naar Raccoon City. Als regisseur van het oorspronkelijke Resident Evil 2 wilde hij graag ervaren hoe het verhaal van Leon zich verder ontwikkelt en hoe wordt teruggegrepen op de gebeurtenissen uit het verleden.

Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. De horror bleek voor Kamiya een te grote drempel.

“De game was veel te eng en ik kon hem niet spelen.”

Capcom onderschat volgens Kamiya de horror

Kamiya heeft naar eigen zeggen vaker met ontwikkelaars van Capcom gesproken over de horror in Resident Evil. Daarbij geeft hij aan dat de games voor hem simpelweg te eng zijn. De reacties vanuit het team zouden hem echter verbazen.

Volgens Kamiya lijkt Capcom niet goed te beseffen hoeveel impact de horror op spelers kan hebben. Wanneer hij aangeeft dat de games te eng zijn, krijgt hij naar eigen zeggen regelmatig te horen dat ze helemaal niet zo eng zijn. Daarom pleit de ontwikkelaar voor een optie waarmee spelers de horror kunnen afzwakken. Hij verwijst daarbij naar Bayonetta 3, waarin een speciale modus aanwezig is waarmee bepaalde expliciete elementen worden aangepast.

Voor Resident Evil heeft Kamiya zelf alvast een aantal minder serieuze voorbeelden. Zo zouden zombies in deze modus bijvoorbeeld een bruine papieren zak over hun hoofd kunnen krijgen. Donkere, grimmige ruimtes zouden daarnaast voorzien kunnen worden van wat vriendelijkere verlichting.

Horror toegankelijker maken

Hoewel Kamiya zijn voorbeelden met een flinke dosis humor brengt, zit er een serieus punt achter zijn voorstel. Een dergelijke modus zou spelers die minder goed tegen horror kunnen de mogelijkheid geven om de games alsnog te spelen, zonder dat de standaardervaring aangepast hoeft te worden. De klassieke Resident Evil-ervaring zou daarmee gewoon behouden kunnen blijven voor spelers die juist komen voor de spanning, gore en schrikmomenten. Tegelijkertijd zouden andere spelers de mogelijkheid krijgen om de intensiteit van de horror te verlagen.

Opvallend genoeg ontvangt Kamiya naar eigen zeggen regelmatig codes voor nieuwe Resident Evil-games van Capcom. Toch kan hij er weinig mee, omdat hij de games vanwege de horror niet goed kan spelen.

Dat juist de regisseur van Resident Evil 2 nu om een manier vraagt om de serie minder eng te maken, zorgt in ieder geval voor een opmerkelijke situatie. Zelfs de man die verantwoordelijk is voor een van de bekendste games binnen het genre, blijkt uiteindelijk niet zo goed tegen zijn eigen creatie te kunnen.