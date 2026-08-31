Wolverine, Blood of Dawnwalker, Omnimusha en nog veel meer in releaseschema september 2026

De maand september zit bomvol dit jaar, vanwege de release van GTA 6 in november. Zo kunnen we ons haast niet voorstellen dat er in september 2026 voor jou geen game uitkomt die je gaat kopen.
Zoals gewoonlijk hebben we de games weer voorzien van trailers, aangezien een trailer meer kan laten zien dan wij in woorden kunnen omschrijven.
Dit zijn de game releases van september 2026
Moonlighter 2 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 2
Orbitals (Switch 2) – 3 september
The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 3 september
Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 4 september
Cat Me If You Can (PC) – 8 september
Sprawl Zero (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 8 september
Valheim (PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, PC) – 9 september
Hot Wheels: Infinite Rush (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 10 september
Screenbound (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 10 september
Marvel’s Wolverine (PS5) – 15 september
Alex & Arty (PC) – 16 september
Endless Legend 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 17 september
Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) – 17 september
Sniper Dan (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 17 september
Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch 2, Switch, PC) – 17 september
Warhammer 40,000: Dawn of War IV (PC) – 17 september
The Grinch 2: Saving Christmas (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 18 september
Cupid Paraside (PC) – 22 september
Stick it to the Stickman (PC) – 23 september
Control Resonant (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 24 september
Garfield – Escape From Monday (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 24 september
Harvest Moon: Echoes of Teradea (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 24 september
Silent Hill: Townfall (PS5, PC) – 24 september
Minecraft Dungeons 2 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 29 september
TOEM 2 (PS5, Switch, PC) – 29 september
Way of the Hunter 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 29 september