Fire Emblem: Fortune’s Weave vanaf morgen verkrijgbaar voor Switch 2

Volg vier met elkaar verweven verhalen over kracht, staal, strategische gevechten en dreigende oorlogen in Fire Emblem: Fortune’s Weave, dat op 17 september exclusief voor de Nintendo Switch 2 verschijnt.

Aan het begin van Fire Emblem: Fortune’s Weave balanceert de wereld op het randje van de ondergang. Omdat je als hoofdpersonage in je eentje het tij niet kan keren, reis je naar het verleden om het lot van een aantal helden te veranderen, zodat die je in de toekomst kunnen bijstaan tijdens de laatste, ultieme strijd tegen een demonische god.

Reis terug in de tijd en volg de paden van vier helden die op weg naar het heden bij elkaar betrokken raken. Alle vier helden komen naar Dagsian, de hoofdstad van het Dagdan-rijk, om deel te nemen aan de Heroic Games en kans te maken op het vervullen van één wens:

Cai : komt uit het vredige dorpje Ribeira en neemt samen met zijn jeugdvrienden deel aan de Heroic Games om zijn vader te bevrijden.

: komt uit het vredige dorpje Ribeira en neemt samen met zijn jeugdvrienden deel aan de Heroic Games om zijn vader te bevrijden. Dietrich : wanneer hij na een monsteraanval op zee in Dagda aanspoelt, besluit de vechtlustige Dietrich aan de Heroic Games mee te doen met nieuwe bondgenoten aan zijn zijde.

: wanneer hij na een monsteraanval op zee in Dagda aanspoelt, besluit de vechtlustige Dietrich aan de Heroic Games mee te doen met nieuwe bondgenoten aan zijn zijde. Theodora : komt uit het koninkrijk Saramis en leidt haar ervaren soldaten de strijd in om de eer van haar godin, de verachte Keeper of Death and Night, en de vrede in haar koninkrijk te verdedigen.

: komt uit het koninkrijk Saramis en leidt haar ervaren soldaten de strijd in om de eer van haar godin, de verachte Keeper of Death and Night, en de vrede in haar koninkrijk te verdedigen. Leda: een jonge vrouw uit een invloedrijke familie die gezegend is met muzikaal talent. Ze geeft er alles voor om wraak te nemen op de moordenaar van haar vader. Als ze ontdekt dat de moordenaar aan de Heroic Games deelneemt, besluit ze om samen met haar bondgenoten mee te doen.

Spelers kunnen slechts één held tegelijk besturen, maar kunnen wel meerdere verhaallijnen parallel aan elkaar spelen. Tussen de wedstrijden door kunnen spelers in de stad naar de Pale Raven’s Perch gaan om van verhaallijn te wisselen en hun helden naar eigen inzicht en voorkeuren klaar te stomen voor het eindgevecht.

De vier helden kunnen ook speciale Blaze Arts gebruiken, die ten koste gaan van hun HP. Spelers kunnen deze unieke vaardigheden gebruiken om het tij van de strijd op spectaculaire wijze te keren, bijvoorbeeld met grote vuuraanvallen of door te teleporteren.

Tussen de wedstrijden door kunnen spelers diverse locaties bezoeken om zich voor te bereiden op komende gevechten. In de stad kunnen spelers bondgenoten rekruteren, zegeningen ontvangen in tempels, hun vaardigheden trainen op de Arena Plaza, nieuwe vrienden maken in herbergen en meer. Maar spelers kunnen ook de stad verlaten om het uitgestrekte continent Dagda te verkennen, lokale goederen in dorpen kopen, informatie inwinnen en gevechten aangaan om het team steeds sterker te maken. Spelers kunnen dit keer ook kerkers verkennen om materialen voor wapens te verzamelen, schatkisten te vinden en vijanden te verslaan voor ervaringspunten.

Op wedstrijddagen nemen spelers deel aan de Heroic Games. Daarbij zijn de gevechten tegen andere deelnemers soms onderhevig aan unieke regels, of vinden ze plaats op speciaal terrein, dus zorg dat je overal op voorbereid bent.

In Fire Emblem: Fortune’s Weave kunnen spelers de Joy-Con 2-controllers gebruiken om, voor het eerst in de Fire Emblem-serie, de game met muisbesturing te spelen. Spelers kunnen met de muis hun eenheden op intuïtieve wijze over het slagveld verplaatsen, snel toegang krijgen tot nuttige informatie en meer, waarbij ze wanneer ze maar willen kunnen wisselen tussen knoppen- en muisbesturing.