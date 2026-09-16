Hell Let Loose: Vietname update 1.5 is nu verkrijgbaar

Team17 en Expression Games kondigen met trots aan dat de eerste grote update voor Hell Let Loose: Vietnam sinds de release nu beschikbaar is.

Update 1.5 brengt een scala aan nieuwe content naar de first-person shooter. De game bevat dankzij de update twee van de meest gevraagde wapens en de langverwachte Bell UH-1 Iroquois ‘Huey’-helikopter, die nu in-game muziek via de ingebouwde radio zal bevatten.

In een blogpost die eerder deze week werd gedeeld, werd de community geïntroduceerd aan de hand van een uitgebreide roadmap voor de updates van 2026, met een aantal veelgevraagde functies. Update 1.5 bevat:

• Nieuwe wapens: M14 & SKS – De Amerikaanse strijdkrachten ontvangen het M14-geweer, terwijl de NVA het Type 56 SKS-geweer aan hun arsenaal toevoegt.

• Bell UH-1 Iroquois ‘Huey’ – Een van de meest herkenbare helikopters uit de Vietnamoorlog, tot leven gebracht in de game met zeer nauwkeurige details, stickers en fysieke kenmerken zoals de ingebouwde radio.

• Muziek in de game – Spelers kunnen nu naar muziek uit die tijd luisteren via de radio’s in de ‘Huey’; de muziek is zowel in de helikopter zelf te beluisteren als naar spelers in de buurt te streamen terwijl je over het slagveld vliegt. Een Spotify-playlist met de epische nummers is hier te vinden.

In de blogpost stelt Team17: “Authenticiteit is altijd ontzettend belangrijk geweest voor Hell Let Loose”, met name in de directe samenwerking met Bell aan de Bell UH-1 Iroquois, waardoor spelers een nauwkeurigere weergave van dit legendarische vliegtuig kunnen ervaren terwijl het boven Vietnam vliegt.”

Team17 en Expression Games hechten veel waarde aan feedback van spelers en blijven rapporten en belangrijke verbeteringen verwerken. Naast deze nieuwe functies kunnen spelers wekelijks updates, geplande game-ondersteuning en een regelmatige reeks geplande verbeteringen en patches volgen op de officiële community-ontwikkelaarsblog, die je hier kunt vinden. Hell Let loose: Vietnam verscheen vorige maand en scoorde een 8,2 in onze review!