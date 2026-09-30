Review: Onimusha Way of the Sword – Capcom hakt er flink op los!

Capcom weet al een tijdje de ene na de andere topper eruit te knallen. Dit jaar bewijst men met Pragmata, Resident Evil: Requiem en Monster Hunter Wilds dat het tot de top behoort. En met Onimusha: Way of the Sword zet men die trend gewoon net zo hard door.

Een excentrieke Samurai

De game weet je namelijk vanaf het begin te pakken en dat heeft onder andere te maken met het hoofdpersonage Miyamoto Musashi. De samurai is namelijk vreselijk arrogant en straalt in alles uit dat hij de beste is. Echter wordt hij na zijn eerste gevecht en tevens vlucht met zijn neus op de feiten gedrukt.

Kyoto wordt namelijk overspoeld door Genma en die zijn wat minder onder de indruk van de samurai. Voor Musashi het in de gaten heeft, legt hij het loodje, wordt hem tegen zijn zin een oni-handschoen aangedaan en keert hij terug in het land der levenden om weer het gevecht aan te gaan.

Ik moet zeggen dat, ondanks dat er inmiddels al heel wat personages de revue hebben gepasseerd, Musashi toch op een hele leuke manier in het geheugen staat gegraveerd. Hij heeft iets wat veel weg lijkt van Captain Jack Sparrow uit de Pirates of the Caribbean, maar dan wel een Japanse variant. Er zijn momenten dat-ie je echt verbaast met wat hij zegt, maar dat kan zomaar omslaan naar een glimlach.

Onimusha: Way of the Sword moet het misschien niet helemaal van het verhaal hebben, maar de personages weten het wel goed over te brengen. Daarbij is het echt aan te raden om de game met Japanse stemmen te spelen, want dat past nou gewoon beter bij het soms wat overdreven karakter van bepaalde personages die je tegen zult komen.

Snel een zwaard er tussen steken

Waar Onimusha: Way of the Sword pas echt in schittert, is de combat. Daarbij staan pareren en timen dus heel centraal, want als je op tijd wegduikt of een aanval weet te blokkeren, kun je een fikse tegenaanval inzetten. Echter, als je dan net te laat bent, moet je uitkijken dat je niet nog eens naar het hiernamaals wordt gestuurd. Hoewel dit systeem niet revolutionair is, blijft het na uren spelen gewoon goed werken en nog eens verslavend ook!

Het is voornamelijk de manier waarop de verschillende systemen op elkaar werken die ervoor zorgt dat de combat zo bevredigend blijft. Wanneer je een parry goed weet te timen, wordt er een meter gevuld waarmee je jouw zwaard in een vurige staat kunt krijgen. Bij een perfecte duik op een vijandelijke aanval kun je daarentegen weer zorgen dat je een tegenaanval kunt inzetten.

Hoewel het tegen het overgrote deel van de vijanden vrij goed te doen is om deze in te zetten, zorgen de eindbazen voor wat meer uitdaging. De game kent er in totaal 18, die elk hun eigen aanvalspatronen hebben, die overigens ook nog eens tijdens het gevecht veranderen.

Deze gevechten zijn daardoor vaak superintens en zorgen ervoor dat je je ook steeds arroganter gaat voelen als je de laatste klap hebt uitgedeeld zonder dat de eindbaas je ook maar één keer heeft uitgeschakeld.

Het mooie ervan is dat de game er ook voor zorgt dat de verschillende systemen en je oni-handschoen langzaamaan steeds worden verbeterd en je dus steeds vernieuwingen kunt doorvoeren tijdens de gevechten. Hierdoor heb je niet na een paar uur het gevoel dat je het meeste al hebt gezien en alles een herhaling wordt qua zetten, maar juist dat de game ook na 20 uur nog fris aan kan voelen.

Helemaal lineair was ook prima geweest

Helaas komt Onimusha: Way of the Sword niet alleen maar met pluspunten, maar kunnen we wel meteen stellen dat het minpunt gelukkig niet heel erg is. Het gaat namelijk om Kyoto zelf, dat een grote hub vormt voor tussen de missies door. Daar kun/moet je soms bepaalde zijmissies voltooien en, om heel eerlijk te zijn, voelen die al heel snel repetitief aan.

Zo zijn er zuiveringsactiviteiten die daadwerkelijk verplicht zijn voor je het avontuur van Miyamoto Musashi kunt vervolgen. De andere zijmissies zijn wel optioneel, aangezien die eigenlijk neerkomen op: ga naar plek A en versla daar de monsters om vervolgens je beloning op te halen, of ga eerst naar een andere plek en versla daar wat monsters.

Het is jammer dat dit gedeelte in de game is verwerkt, want het voelt haast als opvulling die niet nodig is. Helemaal als je bedenkt dat de rest van het avontuur, de missies goed zijn opgebouwd, de gevechten uitdagender worden en de omgevingen eruitzien om door een ringetje te halen.

Een ijzersterke comeback

Na 20 jaar afwezigheid keert Capcom terug met een gloednieuwe Onimusha. Way of the Sword brengt een goede mix van ijzersterke gevechten en een vermakelijke cast, met als kers op de taart natuurlijk het hoofdpersonage Miyamoto Musashi. Mocht je na de 20 uur durende campagne nog niet genoeg hebben, dan is er nog de New Game+-modus die je ook nog eens de pittige Carnage-moeilijkheidsgraad geeft. Kortom, we kunnen ons nog wel even zoet houden met het avontuur van Musashi!

Uitgever: Capcom

Ontwikkelaar: Capcom

Releasedatum: 4 september 2026

Platforms: PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: Lenovo Legion 7