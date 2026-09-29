Embark gaat PvE modus in Arc Raiders testen

Goed nieuws voor de Raiders onder ons die zich alleen druk willen maken over de Arc in hun lobbies. Embark gaat een PvE modus testen voor Arc Raiders.

In een blogbericht op hun officiële site laat de studio weten dat er tussen 13 en 20 oktober een test zal worden gehouden voor de PvE lobby’s. Dat betekent dat er een schakelaar komt waardoor je kunt kiezen tussen de klassieke PvEvP ervaring van de game en PvE. Bij laatstgenoemde kun je dus met andere Raiders samenwerken om bijvoorbeeld op jacht te gaan op Arc of je quests te voltooien of op zoek te gaan naar resources of blauwdrukken.

Daarmee kunnen spelers de PvE modus gelijk testen met de Frozen Trail update die vanaf 8 oktober al speelbaar is. Mochten de lobby’s toch te pittig zijn met vijandelijke Raiders, biedt de PvE schakelaar wellicht de oplossing.