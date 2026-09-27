Xbox gaat verder met reorganiseren, Bungie is Destiny niet vergeten en meer in weekoverzicht 39!

We gaan de weekoverzicht even wat ehh… overzichtelijker maken. In plaats van al het nieuws van de week pakken we voortaan de meest interessante, spraakmakende of juist leuke gebeurtenissen van de week!

Kojima reageert op Physint berichtgeving

Hideo Kojima heeft deze week zelf gereageerd op alle berichtgeving rondom de spionagegame Physint. De ontwikkelaar zei dat deze berichtgeving niet afkomstig is van officiële bronnen en weerspreekt enkele beweringen.

Destiny blijft belangrijk voor Bungie

De roep van fans voor Destiny 3 is door Bungie gehoord en lijkt ook daadwerkelijk impact te hebben. De ontwikkelaar gaat eerst aan de slag met Destiny 2, maar liet deze week ook weten aan “nieuwe games” te willen werken.

Xbox gaat verder met reorganisatie

Dat Xbox nog lang niet klaar is met reorganiseren, wisten we eerder dit jaar al. Waar in juni al 1600 man op straat werd gezet, zijn daar deze week nog eens 268 bij gekomen. Die lijken voornamelijk bij Halo Studios vandaan te komen en daardoor is Activision naar voren geschoven om de nieuwe Halo te ontwikkelen en ontwikkelaar Rare aan te sturen. Turn 10 en Playground zullen door de reorganisatie worden samengevoegd en Microsoft Casual Games gaat samenwerken met Angry Birds-uitgever King.

Halo wordt voorzien van een reboot

Doordat Activision aan het roer komt te staan van de nieuwe Halo, en daarvoor een heel nieuw team zal oprichten, heeft dit ook gevolgen op de lore van de game. Activision wil de serie voorzien van een reboot, zodat ze een nieuwe tijdperk voor de Master Chief kunnen inluiden.

Senua blijft bestaan, maar Ninja Theory sluit mogelijk de deuren

Helaas is de vorige reorganisatie van Xbox niet goed voor Ninja Theory uitgevallen. De studio was in gesprek met uitgevers, maar helaas was geen één overtuigd genoeg. Hierdoor dreigt het doek voor de studio te vallen en is Xbox een consultatie met werknemers gestart over een voorgestelde sluiting van de studio. Xbox behoudt overigens wel de rechten op Senua en heeft het handelsmerk weten vast te leggen.

Einde van Mindseye-ontwikkelaar Build a Rocket Boy nabij

Helaas is Ninja Theory niet de enige deze week, want ook Mindseye gaat hun deuren sluiten. De studio van voormalig Rockstar president Leslie Benzies staat namelijk onder curatele en daarmee lijkt de sluiting alleen nog een kwestie van tijd.

Ongelovelijk: Beyond Good and Evil 2 bestaat nog steeds!

Ondanks een grote reorganisatie, waarbij studio’s werden gesloten en games geannuleerd, blijft Ubisoft werken aan Beyond Good and Evil. Inmiddels heeft de gameinmiddels de twijfelachtige eer van Duke Nukem Forever overgenomen als langst uitgestelde game en wachten we al 18 f#@k!#+ jaar op de game. Onlangs werd dus Rik Godwin aan het team toegevoegd en weet de beste man nu al het een en ander te realiseren!

GTA 6 doet het ook op Xbox bijzonder goed

Hoewel de marketing van GTA 6 helemaal afgestemd is op de PlayStation 5, zoals de beelden van de Extended Look en de speciale controllers, laat Xbox weten dat ook op hun platform de game alle records verpletterd!

Frozen Trail update interessant genoeg om Arc Raiders weer op te starten?

Embark Studios heeft een 14 minuten durende video online geknald met daarin alle details over de Frozen Trail update voor Arc Raiders. Deze brengt een nieuw gebied naar de game, maar ook drie nieuwe Arc vijanden, wapens, nieuwe wapenupgrade-opties en nog veel meer! Het ziet er naar uit dat we binnenkort weer vanuit Speranza vertrekken!

GamingNation’s moment van de week

Acer heeft deze week een video online geknald met daarin de volgende generatie PC-handheld. De Predator Project DualPlay bevat namelijk een uitvouwbare toetsenbord voor nog meer nauwkeurigheid bij shooters, maar ook gewoon om je mail te kunnen beantwoorden!

Vooruitblik week 40

Voor deze week staan er een aantal leuke games in de planning, namelijk:

Minecraft Dungeons II — 28 september

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered — 1 oktober

Ace Combat 8: Wings of Theve — 2 oktober

En voor de liefhebbers van showcases: voorlopig lijkt het volgende week opvallend rustig. Geen nieuwe Direct, State of Play of Xbox Showcase aangekondigd… tenzij iemand bij Microsoft, Sony of Nintendo nog een verrassingsknop weet te vinden.

Daarmee sluiten we dit weekoverzicht af. Wat vinden jullie van het nieuwe format? Laat het ons weten in de reacties!

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