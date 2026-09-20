Acer toont PC handheld met uitvouwbare toetsenbord

Acer heeft misschien wel de toekomst van PC handheld gaming. De Predator Project DualPlay mini bevat namelijk een uitvouwbare toetsenbord, wat ideaal is voor games als shooters of gewoon om je mail te beantwoorden.

De PC Handheld is vooralsnog een projectje van Acer en lijkt voorlopig nog niet op de markt te komen, al is er wel al een pagina ervan op de officiële website te vinden. Daar staan overigens nog geen specs of prijs vermeld, dus voorlopig kun je nog even doorsparen. Zodra we meer horen over de Predator Project DualPlay mini lees je het uiteraard op onze site. Wat vinden jullie van deze variant op een PC Handheld?