Diablo 5 op Blizzcon, Tokyo Game Show gaande en meer in nieuwsoverzicht 38

Het weekend is alweer voor de meeste onder ons over de helft, maar afgelopen week bracht weer genoeg nieuws voor iedereen. We hebben het uiteraard weer voor jullie samengevat!

Blizzcon onthult Diablo 5,Starcraft shooter en meer!

Tijdens Blizzcon 2026 onthulde Blizzard het vijfde deel van Diablo en de releasedatum van het vierde deel voor de Switch 2. Diablo 4: Lord of Hatred is al sinds dinsdag verkrijgbaar voor de nieuwste hybride console van Nintendo.

Welcome to Sanctuary, Wanderer. Diablo IV is coming to Nintendo Switch 2! pic.twitter.com/1Ubsp22kcs — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 12, 2026

Daarbij bleef het overigens niet qua Diablo nieuws, want Netflix en Blizzard slaan hun handen ineen voor een geanimeerde tv-serie van Diablo. Echter lijken ook andere franchises van Blizzard naar de service te komen.

Daarnaast werd dan eindelijk de shooter van Starcraft onthuld. Daar wordt al jaren over gespeculeerd en nu weten we waarom we zo lang op de onthulling hebben moeten wachten: de game verschijnt namelijk pas in 2030!

Tokyo Game Show

De Tokyo Game Show vindt deze week plaats en zal nog tot en met maandag duren. Tijdens de show werd onder andere Blast Blade getoond een chaotische en hectische vechtgame van Silent Bark Games.

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SEGA onthulde tijdens de show een nieuw level voor Crazy Taxi: World Tour en die is uiteraard geïnspireerd op Japan.

Daarnaast gaf SEGA te kennen wat spelers van Sonic: CrossWorlds in het tweede jaar qua content kunnen verwachten. Zo maakt Bayonetta haar opwachting, maar ook werden de Godzilla en Evangelion Packs getoond.

Square Enix toonde beelden van de turnbased RPG Dragon Quest Mosnter: The Withered World en daarin werd meer van het verhaal getoond, maar ook de systemen voor scouten en trainen en meer!

Lollipop Chainsaw krijgt eindelijk een sequel. In een trailer zien we hoe Juliet terugkeert in San Romero, dat inmiddels Jaredwood heet. Wanneer een mysterieuze regisseur haar opsluit in zijn bizarre zombiefilm, moet Juliet zij aan zij met haar bondgenoten strijden, het complot achter de chaos ontrafelen en een nieuwe dreiging van de zombies uit het ‘Corrupted Realm’ het hoofd bieden. De game verschijnt ergens volgend jaar, exclusief voor de PlayStation 5.

Capcom hield tijden de Tokyo Game Show nog een nieuw Spotlight event en daar weren Mega Man: Dual Override, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en nog veel meer getoond!

Nieuws

Opmerkelijk verhaal van Bruce Straley (voormalig regisseur van games als Uncharted en The Last of Us): hij vindt dat ontwikkelaars van AAA-games weinig innovatie tonen en noemt de games zelfs saai.

Sony heeft de laatste tijd iets met annuleren en zo heeft men deze week er voor gezorgd dat de multiplayer mod van The Last of Us Part 2 niet meer wordt uitgebracht. Het team dat er zo hard aan had gewerkt werd door het bedrijf verzocht om deze niet te lanceren.

Kojima’s Physint werd vorige week verrassend genoeg door Xbox overgenomen van Sony en deze week onthulde Hideo zelf dat Bill Skarsgård de hoofdrol zal vertolken in de spionagegame.

De grootste verrassing voor vele was deze maand toch wel de nieuwe shooter Wardogs. De game combineert elementen als King of the Hill in een “All-out Warfare” game met tactische elementen in gigantische levels. Er zijn inmiddels al ruim twee miljoen exemplaren van de game verkocht en hier lijkt het voorlopig niet bij te blijven.

We blijven even bij Team17, want Hell Let Loose: Vietnam heeft deze week namelijk een grote update gekregen. Deze voegt onder andere een helikopter toe en twee veel gevraagde wapens!

Switch 2-eigenaren zullen nog wat langer geduld moeten hebben als ze 007 First Light op hun hybride console van Nintendo willen spelen. De game zou eigenlijk deze maand verschijnen, maar is uitgesteld tot maart 2027.

Today we would like to provide an update on the Nintendo Switch 2 release of 007 First Light. We know many of you have been looking forward to experiencing Bond’s reimagined origin story on Nintendo Switch 2, and we greatly appreciate your enthusiasm. To ensure we deliver the… — 007 First Light (@007GameIOI) September 15, 2026

Tot die tijd kunnen ze vermaken met games als The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Fire Emblem: Fortune’s Weave. Laatstgenoemde verscheen eerder deze week en daar kun je binnenkort een review van verwachten!

Dat was overigens niet de enige game die werd uitgesteld, want ook Rayman Legends Retold zal niet meer op 1 oktober verschijnen, maar pas begin december! Mocht je geïnteresseerd zijn, hebben we afgelopen week nog een leuke hands-on geschreven van deze game!

Tijden de Gamescom mochten we aan de slag met de demo van Rayman Legends Retold en we hebben erg genoten van de kalsieker in een nieuw jasjehttps://t.co/69jFyV2Ga1 — Gamingnation (@Gamingnation_NL) September 19, 2026

Goed nieuws voor degene die de FPS Soulslike Valor Mortis willen halen, want de game is namelijk voor nog geen vier tientjes op te pikken bij release. Ook heeft ontwikkelaar One More Level deze week aangekondigd dat er een “grote DLC” begin volgend jaar zal komen.

Deze week is er door Activision medegedeeld dat Call of Duty Modern Warfare 4 het verhaal afsluit dat in 2019 werd gestart met de reboot van de subfranchise. Het is niet duidelijk of ze Modern Warfare (voorlopig) met rust laten, maar het verhaal gaat een “epische conclusie” krijgen.

Wo Long 2: Wings of Ember heeft een releasedatum gekregen en hoewel de game de drukke februari maand skipt, verschijnt het niet heel veel later.

Interessant weetje: Fable-ontwikkelaars hebben laten weten dat het IP zo belangrijk voor Xbox is dat het bedrijf het daarom door de ogen ziet dat er al jarenlang aan wordt gewerkt. Hierdoor zou de game ook flink over het budget zijn gegaan.

Fable developers say the IP is so ‘vital’ to Xbox that it has allowed for a decade-long development cycle “What has protected us over a long development cycle is that so many people within Xbox view Fable as vital to the DNA of the platform.” pic.twitter.com/hYUEVv2cSE — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 16, 2026

Xbox onthulde deze week de PC specs voor Gears of War: E-Day en met een Nvidia RTX 2060 zit je overigens al goed, maar dan heb je natuurlijk niet alle grafische toeters en bellen erbij.

Deze week verscheen EA Sports NHL 27 en in een persbericht heeft EA nog maar eens uitgelicht waarom je die game in huis moet halen. Zo belooft de game 32 authentieke arena’s en een compleet nieuw commentaarsysteem.

We moeten nog even wachten op Kingdom Hearts 4, maar als je dan toch heel graag met Sora aan de slag wil, kun je dit weekend het personage ontgrendelen in Fortnite.

AI gebruiken tijdens presentaties blijkt steeds populairder te worden. Hoewel fans het verafschuwen, bekende Level 5 het tijdens hun VISION 2026 II presentatie wel te hebben gebruikt.

Bungie gaat Marathon qua updates op de schop gooien. De in-game seizoenen zullen stoppen en worden vervangen door updates met namen. Zo zal de content van Season 3 nu worden uitgebracht bij de Symbiosis update.

Build a Rocket Boy heeft het zwaar sinds het tegenvallende Mindseye en hoewel ze nog steeds zijn overtuigd dat het door sabatoge komt, gaat het hen zeer waarschijnlijk de kop kosten.

Trailers

Deze week zijn er hele vroege beelden van Fortnite op het internet verschenen. De beelden zijn van Comic-Con 2012 en tonen een hele andere game als wij van Fortnite in gedachten hebben.

Deze week verscheen Destroy All Humans! 2 – Reproped voor de Nintendo Switch 2 en daarvan werd uiteraard de launch trailer vrijgegeven!

Daarmee komt dit nieuwsoverzicht weer ten einde. Nou ja we hebben sowieso nog één ding in de planning voor volgende week, namelijk de eerste beelden van de Frozen Trails update voor Arc Raiders. Hebben jullie nog iets leuks op de planning voor de rest van het weekend? Fijn weekend allemaal!