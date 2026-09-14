Level-5-CEO erkent gebruik van generatieve AI tijdens presentatie

Level-5 heeft bevestigd dat het bedrijf generatieve AI heeft gebruikt tijdens de recente LEVEL5 VISION 2026 II-presentatie. Volgens CEO Akihiro Hino was de technologie ingezet om de beelden tijdens het evenement spectaculairder te maken. De keuze leidde online tot vragen en kritiek over de mogelijke rol van AI binnen de ontwikkeling van toekomstige games.



In een verklaring laat Hino weten dat het gebruik van AI specifiek bedoeld was als experiment voor de presentatie. Level-5 wilde naar eigen zeggen een opvallendere en uitgebreidere show neerzetten en besloot daarvoor verschillende vormen van de technologie uit te proberen. Hino erkent tegelijkertijd dat dit bij een deel van het publiek voor een ongemakkelijk gevoel heeft gezorgd en biedt daarvoor zijn excuses aan.

Menselijk werk blijft volgens Level-5 centraal staan

De CEO benadrukt dat het creatieve fundament van de games van Level-5 volgens hem nog altijd door medewerkers wordt gemaakt. Zaken als scenario’s, personages, character designs en de belangrijkste spelwerelden zouden niet door generatieve AI worden geproduceerd.

Het bedrijf kijkt wel naar manieren waarop AI kan worden gebruikt om bepaalde onderdelen van het ontwikkelproces efficiënter te maken. Hino noemt daarbij onder meer het digitaliseren van bestaand werk, zoals het omzetten van originele tekeningen naar 3D-modellen en polygonen.

Volgens Level-5 betekent dit dat spelers zich geen zorgen hoeven te maken over eenvoudigweg door AI gegenereerde content in de uiteindelijke games. De technologie moet volgens Hino vooral tijd vrijmaken voor ontwikkelaars, zodat zij zich meer kunnen richten op het creatieve gedeelte van de ontwikkeling.

Level-5 wil ontwikkeling flink versnellen

De bredere aanleiding voor het experiment ligt volgens Hino bij de ontwikkelingstijd van grote games. Level-5 wil de huidige ontwikkelperiode van ongeveer vijf jaar voor grote titels uiteindelijk terugbrengen naar ongeveer twee jaar.

Dat doel bevindt zich volgens de CEO nog duidelijk in een experimentele fase. Het bedrijf onderzoekt verschillende manieren om efficiënter te werken en AI is daar onderdeel van. Tegelijkertijd erkent Hino dat het gebruik van de technologie tijdens deze presentatie verder ging dan veel mensen waarschijnlijk hadden verwacht.

Level-5 zegt de reacties op de presentatie mee te nemen naar toekomstige evenementen. Het bedrijf wil volgens Hino van deze situatie leren en de volgende presentatie anders aanpakken.

Vooralsnog lijkt Level-5 AI dus vooral te zien als een hulpmiddel om het ontwikkelproces te versnellen, en niet als vervanging voor het creatieve werk van zijn ontwikkelaars. Hoe die aanpak er in de praktijk uitziet bij toekomstige games, zal de komende jaren moeten blijken.