Twee miljoen exemplaren van Wardogs verkocht!

Bulkhead en Team17 hebben laten weten dat er twee miljoen exemplaren van Wardogs zijn verkocht en dat terwijl de game nog pas in Early Access is verschenen.

De game is een verrassende hit geworden op Steam, nadat veel content creators de game de afgelopen tijd oppikte en de gesloten bèta speelden. De game bereikt nu al enorme spelerspieken en stond deze week ook bovenaan de Steam-ranglijst voor wekelijkse actieve gebruikers.

Een nieuwe aankondiging op het officiële Wardogs X-account laat spelers weten dat de game de mijlpaal van 2 miljoen verkochte exemplaren heeft bereikt. Bulkhead en Team17 brachten de first-person shooter op 10 september uit in early access, en op de eerste dag werden er al meer dan 1,25 miljoen exemplaren verkocht. Vier dagen later zijn daar nog eens 750.000 exemplaren bijgekomen. De ontwikkelaars hebben al bevestigd dat er in 2028 een consoleversie gepland staat, wat ongetwijfeld voor nog meer verkoopcijfers zal zorgen.

Wardogs wordt omschreven als een ‘volledige oorlogs-FPS’ waarin spelers samenkomen in een sandbox met maximaal 100 spelers, waar tactische vuurgevechten en andere wapengevechten centraal staan. Het bevat een grootschalige kaart met bouw- en sloopmechanismen. Spelers betreden een op King of the Hill geïnspireerde modus waarin drie teams strijden om de controle over willekeurig gegenereerde ‘controlezones’ van 2×2 km binnen grotere levels.

Ook wij zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest met de nieuwe FPS en zullen binnenkort een review schrijven!