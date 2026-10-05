Combat in nieuwe Fable blijft toegankelijk

Playground Games zegt dat het combatsysteem van Fable de toegankelijke sfeer van de serie behoudt, maar tegelijkertijd gerichte aanvallen, spreuken en interacties met vijanden toevoegt.

De reboot van Fable verschijnt eindelijk op 23 februari 2027. Naarmate de game vorm krijgt, geven vertegenwoordigers van Playground Games meer details over het vechtsysteem. De hoop is om de game toegankelijk te houden, zoals andere titels in de franchise, maar spelers tegelijkertijd meer opties te bieden dan alleen maar alles met brute kracht te overwinnen.

In een recent interview met Edge magazine (via GamesRadar+) bespraken Craig Littler en Will Kennedy, de associate directors van Fable, hoe ze de erfenis van Fable willen eren door de game toegankelijk te houden en tegelijkertijd complexiteit en nuance aan de gevechten toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld je pijl op het been van een ondode vijand richt, valt deze op de grond, maar blijft hij naar je toe kruipen. Als je ze onthoofdt, dwalen ze doelloos rond, zonder te weten waarheen.

Daarnaast legden ze uit dat ze niet willen dat alles draait om gevechten. In plaats daarvan zullen sommige missies afhangen van bepaalde dialoogkeuzes of het vernieuwde reputatiesysteem van de game.

“Er zijn missies die veel breder zijn”, zei Littler. “Meer verkenning, zelfs een puzzel of twee onderweg. Een van de dingen waar we echt trots op zijn, is de verscheidenheid aan activiteiten en hoe ze allemaal samenkomen om een ​​verhaal te vertellen waar je je echt bij betrokken voelt.”

Kijken jullie uit naar Fable? Laat het ons weten in de reacties!