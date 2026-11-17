The Legend of Zelda: Ocarina of Time heeft een remake gekregen en we zijn niet eerder zo enthousiast geweest over een remake! Waarom dat zo is, lees je in deze review!

Helemaal terug in de toekomst!

Ocarina of Time is niet zomaar een van de vele Zelda-games. Vraag een Zelda-fan waar deze game in zijn top 10 staat en negen van de tien zullen zeggen dat de game minstens in de top 3 thuishoort.

In een column eerder deze maand benoemde ik de game al als een klassieker en dat gevoel heeft de remake weer helemaal teruggebracht. Wat dat betreft past het tijdreizen in de game goed bij het gevoel dat de remake bij me heeft losgemaakt.

Vanaf het moment dat ik de game opstartte, voelde ik me weer dat kleine jochie dat aan een game begon waarvan hij wist dat dit weleens een hele vette ervaring zou kunnen worden. Het enige ‘nadeel’ dat ik meteen ervaarde, was dat eigenlijk niets echt nieuw aanvoelde. Ik was het introdeuntje zelfs al aan het meeneuriën voordat het überhaupt begonnen was.

Ach, daarentegen wist ik wat voor grandioos avontuur me te wachten stond. En oh my GOD, wat heb ik van iedere seconde genoten! Het is namelijk de game geworden waar ik vroeger al van droomde: een Ocarina of Time die op betere hardware draait. En ik kan zeggen dat de remake mijn mooiste dromen heeft overtroffen!

Makkelijker of gewoon beter?!

Ik zal in deze review niets vertellen over het verhaal van de game. Ook zal ik niet uitweiden over het feit dat ik er pas onlangs achter ben gekomen dat die vervelende uil daadwerkelijk een naam heeft (Kaepora Gaebora).

In de eerdergenoemde column gaf ik aan dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time de tand des tijds niet helemaal heeft doorstaan. Dat heeft echter meer te maken met de hardware van die tijd dan met de game zelf.

In de remake hebben we eindelijk de beschikking over een moderne controller en ik kan met volle overtuiging zeggen dat dit de ontbrekende link (pun intended) is die de game een paar stappen dichter bij moderne actie-avonturengames brengt.

Het speelt namelijk zoveel soepeler dan het origineel, waardoor het Z-locken (nu met ZL) bijna voelt alsof je aan het cheaten bent. Ik kan je dan ook echt aanraden om deze knop niet te gebruiken als je op zoek bent naar wat meer uitdaging!

Daarnaast wil ik nog even aankaarten dat je, in tegenstelling tot het origineel, niet meer steeds door de menu’s hoeft te scrollen om je items te selecteren. Je krijgt nu via een druk op de knop kiezen een overgroot deel van je items kiezen en dat werkt erg intuïtief!

Nog meer beleving

Dan hebben we het belangrijkste onderdeel van de game nog niet eens behandeld: hoe ziet de game eruit?

De game ziet er gewoonweg fantastisch uit en heeft een soort Disney-filter gekregen, wat ontzettend goed past bij de fantasierijke verhaalvertelling.

Ik denk dat dit een van de weinige games is waarbij ik daadwerkelijk de screenshotfunctie van de Switch 2 heb gebruikt. En dan niet omdat ik per ongeluk op het verkeerde knopje drukte! Wat is het een feestje om Hyrule opnieuw te mogen ontdekken.

Daarnaast zijn de tussenfilmpjes verbeterd en laten ze zelfs meer zien van het verhaal dat wordt verteld. Ook hebben veel van de iconische personages die je tegenkomt gesproken teksten gekregen, in plaats van alleen de standaardgeluiden die we kennen uit dat tijdperk.

Sterker nog, sommige scènes worden daardoor zo mooi verteld dat het echte tranentrekkers worden.

Inspirerend voor een nieuwe generatie

Wat ik zo mooi vind aan het hele verhaal achter de Ocarina of Time-remake, is dat de game niet alleen is gemaakt om een klassieker aan een nieuwe generatie gamers te introduceren, maar ook om een nieuwe generatie ontwikkelaars inspiratie te laten opdoen voor een compleet nieuwe Zelda-game.

De cirkel kan toch niet mooier rond worden dan dit?

Ik kan eigenlijk niet anders dan je aanraden om Ocarina of Time in huis te halen. Daar wil ik alleen nog aan toevoegen dat ik jaloers ben op iedereen die dit avontuur voor het eerst mag beleven.

Wat wel grappig is voor degenen die het origineel hebben gespeeld, is dat de game op heel kleine details is aangepast. Ik raad je dan ook echt aan om de kaarten te gebruiken wanneer je je in de verschillende kerkers en tempels bevindt. Helemaal als je van plan bent om de game voor 100 procent te voltooien!

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 5 november 2026

Platform: Nintendo Switch 2