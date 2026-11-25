Nintendo heeft een nieuwe update uitgebracht voor Mario Kart World. Versie 1.9.0 is vanaf nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2 en voegt onder andere acht nieuwe tracks, twee nieuwe Knockout Tour-routes en een uitgebreidere replayfunctie toe. De update is gratis te downloaden.

Nieuwe circuitvarianten en Knockout Tour-routes

De grootste toevoeging van update 1.9.0 zijn acht nieuwe circuitvarianten. Het gaat niet om compleet nieuwe locaties, maar om alternatieve versies van bestaande circuits.

De volgende circuits zijn toegevoegd:

Mario Bros. Circuit 2

DK Pass 2

Shy Guy Bazaar 2

Airship Fortress 2

Desert Hills 2

Koopa Troopa Beach 2

Wario Stadium 2

Salty Salty Speedway 2

Ook de Knockout Tour-modus is uitgebreid met twee nieuwe routes. In deze spelmodus beginnen 24 racers aan een lange race door verschillende gebieden. Tijdens checkpoints vallen racers af totdat uiteindelijk de laatste vier overblijven.

De twee nieuwe routes zijn:

Feather Rally: een route van Mario Bros. Circuit naar Boo Cinema.

een route van Mario Bros. Circuit naar Boo Cinema. Lucky Cat Rally: een route van Great Block Ruins naar Sky-High Sundae.

Andere kleine verbeteringen

Een opvallende toevoeging is de verbeterde replayfunctie. Mario Kart World beschikt vanaf update 1.9.0 over een aparte Replay-optie in het hoofdmenu, waarmee spelers hun recente races en gevechten opnieuw kunnen bekijken.

De game slaat deze beelden voortaan automatisch op. Zo kun je bijzondere momenten, spectaculaire inhaalacties of juist hilarische crashes achteraf terugzien.

Naast de nieuwe circuits, routes en replayfunctie bevat de update ook verschillende kleinere aanpassingen. Zo zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de spectatorfunctie, zijn bepaalde gameplay-elementen aangepast en zijn verschillende bugs opgelost.

De update is vanaf nu gratis beschikbaar voor alle bezitters van Mario Kart World op de Nintendo Switch 2.