CD Projekt Red heeft de financiële resultaten van het derde kwartaal van 2026 bekendgemaakt. De Poolse ontwikkelaar blijft financieel goed presteren en investeert ondertussen stevig in toekomstige projecten.

Vooral de plannen rondom The Witcher-franchise vallen op, met The Witcher 4 als een van de belangrijkste aankomende releases.

Sterke financiële resultaten

In het derde kwartaal van 2026 behaalde CD Projekt Red een omzet van ongeveer 46,4 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op circa 24,3 miljoen euro.

Over de eerste negen maanden van 2026 kwam de totale omzet uit op ongeveer 143,5 miljoen euro, met een nettowinst van circa 79,9 miljoen euro.

Ondanks de investeringen in nieuwe projecten blijft de financiële positie van de ontwikkelaar sterk. De kasreserves groeiden met ongeveer 6,9 miljoen euro naar ruim 290 miljoen euro. In het derde kwartaal werd bovendien circa 39,5 miljoen euro besteed aan de ontwikkeling van nieuwe games.

The Witcher blijft een belangrijke pijler

Ook de bestaande games blijven goed presteren. The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered trok tijdens het eerste weekend na de release maar liefst 138.000 gelijktijdige spelers op Steam. Daarmee werd het eerdere record uit de elfjarige geschiedenis van de game verbroken.

De populariteit van de franchise moet de komende jaren verder groeien. CD Projekt Red heeft inmiddels een ambitieuze planning aangekondigd met drie grote releases binnen het Witcher-universum. Na The Witcher 3 Remastered in 2026 verschijnt The Witcher 3: Songs of the Past in 2027, gevolgd door The Witcher 4 in 2028.

Vooral die laatste release is belangrijk voor de toekomst van de studio. Met Ciri als nieuwe hoofdrolspeelster begint CD Projekt Red aan een nieuw hoofdstuk binnen de franchise.

Samenwerking met Sony moet The Witcher 4 ondersteunen

De financiële update komt kort nadat bekend werd dat CD Projekt Red nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met Sony Interactive Entertainment heeft gesloten.

Zoals eerder gemeld, richten de afspraken zich onder meer op de aanwezigheid van CD Projekt Red-games op PlayStation en PlayStation Plus. Daarnaast gaan beide bedrijven samenwerken aan de toekomstige marketingcampagne van The Witcher 4.

Hoe die samenwerking er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel krijgt Sony hiermee een belangrijke rol in de promotie van een van de grootste aankomende releases van CD Projekt Red.

Met een sterke financiële positie, een goed presterende backcatalogus en meerdere projecten in ontwikkeling lijkt de Poolse ontwikkelaar zich alvast voor te bereiden op een bijzonder drukke periode. Als de huidige planning wordt gehaald, kunnen fans de komende jaren meerdere nieuwe avonturen binnen het Witcher-universum verwachten.