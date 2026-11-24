Zelfs bij CD Projekt RED lijkt de impact van Grand Theft Auto 6 behoorlijk groot. Igor Sarzyński, creative director van Cyberpunk 2, heeft op sociale media met een knipoog aangekondigd dat de ontwikkeling van de game wordt stopgezet. Aanleiding? Hij heeft GTA 6 gespeeld.

Sarzyński was op Bluesky bijzonder lovend over het nieuwste project van Rockstar Games. Hij omschreef GTA 6 als waarschijnlijk de grootste artistieke prestatie uit de geschiedenis. Vooral de schaal, hoeveelheid details, samenhang en technische mogelijkheden maakten indruk op de ontwikkelaar.

“De GTA 6-geïnduceerde openwereldgameontwikkelaarsdepressie is echt”, schreef Sarzyński. Vervolgens grapte hij dat Cyberpunk 2 werd geannuleerd en dat hij voortaan maar bladeren in zijn achtertuin ging vegen.

Cyberpunk 2 krijgt een eigen identiteit

Gelukkig hoeven fans van Cyberpunk zich geen zorgen te maken. Sarzyński maakte in een vervolgbericht duidelijk dat zijn eerdere opmerking niet serieus bedoeld was.

Volgens de creative director werkt CD Projekt RED aan iets met een eigen identiteit en een andere insteek. Hoewel GTA 6 volgens hem een indrukwekkende technologische en creatieve prestatie is, betekent dat niet dat iedere ontwikkelaar hetzelfde moet proberen te maken.

Cyberpunk 2, dat eerder bekendstond als Project Orion, bevindt zich nog in ontwikkeling bij de Noord-Amerikaanse studio’s van CD Projekt RED. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Voorlopig lijkt het er dus op dat de bladeren in de achtertuin van Sarzyński nog even moeten wachten.

Bron: Video Games Chronicle, Bluesky (Igor Sarzyński)