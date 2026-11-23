Rockstar Games heeft een nieuwe update uitgebracht voor Grand Theft Auto VI. Update 01.002.002 richt zich voornamelijk op het oplossen van verschillende technische problemen, waaronder crashes, problemen met missies en foutieve weersveranderingen.

De update is beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Op de PS5 bedraagt de downloadgrootte ongeveer 603,8 MB, terwijl Xbox-spelers rekening moeten houden met een download van circa 1,6 GB.

Verschillende problemen opgelost

Met de nieuwe update pakt Rockstar meerdere problemen aan die spelers tijdens hun avonturen in Vice City konden tegenkomen. Zo zijn verschillende crashes verholpen en functioneren weersveranderingen weer zoals bedoeld.

Ook problemen met automatisch opslaan zijn aangepakt. Daarnaast heeft Rockstar een oplossing doorgevoerd voor telefoongesprekken die nodig zijn om bepaalde missies te activeren. Deze werkten niet altijd naar behoren.

Verder zijn er verschillende gameplayproblemen opgelost. Zo kunnen spelers Wanted Levels weer op de gebruikelijke manier kwijtraken en functioneert de deadlift-oefening in de sportschool weer correct.

Ook het verkopen van gestolen goederen heeft een kleine reparatie gekregen. Partners geven hun tassen weer netjes af wanneer spelers deze bij fences willen verkopen.

Rockstar blijft GTA 6 verbeteren

Met update 01.002.002 laat Rockstar zien dat het ook na de release actief bezig is met het verbeteren van GTA 6. Hoewel het geen grote contentupdate betreft, moeten de verschillende aanpassingen zorgen voor een soepelere spelervaring.

De volledige lijst met wijzigingen is te vinden via de patchnotes van Rockstar.

Gefaseerde uitrol van GTA 6-update

Rockstar rolt update 01.002.002 gefaseerd uit onder PlayStation 5-spelers. Volgens gegevens van PlayStation Game Size ontvangt ongeveer 33% van de spelers de update direct. Na drie uur loopt dat op tot 66%, waarna de update binnen zes uur voor alle spelers beschikbaar moet zijn.

De update is ongeveer 603 MB groot op PS5. Waarom Rockstar voor deze gefaseerde uitrol heeft gekozen, is niet officieel bekendgemaakt.