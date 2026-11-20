De release van Grand Theft Auto VI lijkt alle verwachtingen te overtreffen. Volgens schattingen van onderzoeksbureau Sensor Tower zijn er op de eerste dag wereldwijd bijna 25 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee zou de nieuwste game van Rockstar Games direct een omzet van ongeveer 2,36 miljard dollar hebben gegenereerd.



Sensor Tower, dat onder meer verkoopcijfers en inkomsten uit de game-industrie bijhoudt, schat het aantal verkochte exemplaren op 24,58 miljoen. Daarvan zou ongeveer 75 procent op de PlayStation 5 zijn verkocht. Dat komt neer op circa 18,4 miljoen exemplaren. De overige 6,15 miljoen exemplaren zouden voor rekening komen van de Xbox Series X en S.

Rockstar Games en moederbedrijf Take-Two Interactive hebben de verkoopcijfers vooralsnog niet officieel bevestigd. De cijfers van Sensor Tower zijn daarom voorlopig schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.

GTA 6 verbreekt mogelijk alle verkooprecords

Als de schattingen kloppen, heeft GTA VI niet alleen de succesvolste gamerelease ooit achter zijn naam staan, maar ook een nieuw record gevestigd binnen de entertainmentindustrie. Met een geschatte opbrengst van 2,36 miljard dollar op één dag zou de game zelfs de grootste filmopeningen ruimschoots achter zich laten.

Ook het succes van voorganger Grand Theft Auto V zou daarmee in het niet vallen. Die game verkocht op de eerste dag ongeveer 11,21 miljoen exemplaren en bracht daarmee ruim 815 miljoen dollar op. Binnen drie dagen liep dat bedrag op tot meer dan 1 miljard dollar, destijds een record voor een entertainmentproduct.

Sindsdien wist Avengers: Endgame dat succes op bioscoopgebied te overtreffen. De Marvel-film bracht tijdens zijn openingsweekend wereldwijd ongeveer 1,22 miljard dollar op. Zelfs wanneer de schattingen van Sensor Tower niet helemaal blijken te kloppen, lijkt GTA VI daar met zijn eerste dagomzet ruimschoots overheen te gaan.

De cijfers onderstrepen nog maar eens hoe groot de verwachtingen rond de nieuwste titel van Rockstar waren. Het is nu afwachten wanneer Rockstar zelf met de eerste officiële verkoopcijfers naar buiten komt.