Review: Fire Emblem: Fortune’s Weave – Een tactisch avontuur van ongekende omvang

Met Fire Emblem: Fortune’s Weave laat Intelligent Systems zien dat het nog altijd weet hoe je een sterke tactische RPG maakt. De nieuwste toevoeging aan de bekende franchise pakt het dit keer bijzonder ambitieus aan, met vier hoofdpersonages, verschillende verhaallijnen en een flinke hoeveelheid activiteiten naast de gevechten. Dat levert een avontuur op waarin je gemakkelijk tientallen uren kunt verdwijnen. Toch blijkt al snel dat meer content niet automatisch voor een betere ervaring zorgt.



Tactische gevechten op hun best

Zoals we van de Fire Emblem-serie gewend zijn, draait het tijdens gevechten om positionering, het kiezen van de juiste eenheden en het slim benutten van de mogelijkheden van je team. Fortune’s Weave bouwt voort op die vertrouwde basis en weet de tactische gameplay op verschillende manieren verder uit te werken.

Vooral de onderlinge samenhang tussen de verschillende systemen maakt de gevechten interessant. De positie van je eenheden kan het verschil maken tussen een succesvolle aanval en een flinke tegenvaller. Ook de keuze voor bepaalde wapens en vaardigheden speelt een belangrijke rol. Je kunt niet zomaar met je sterkste personages op de vijand afstormen, maar moet regelmatig een paar stappen vooruitdenken.

Dat betekent overigens niet dat ieder gevecht volgens plan verloopt. Juist wanneer een strategie niet helemaal uitpakt, moet je kunnen improviseren. Het zijn die momenten waarop Fortune’s Weave laat zien hoe goed het tactische systeem in elkaar zit. De game beloont een goede voorbereiding, maar vraagt tegelijkertijd om flexibiliteit.

Daar komt nog bij dat je tussen de gevechten door verschillende mogelijkheden krijgt om je leger te versterken. Dat is op zichzelf een fijne toevoeging, al neemt het voorbereiden van je team soms wel erg veel tijd in beslag.

Vier hoofdpersonages, vier perspectieven

Ook op verhaalgebied kiest Intelligent Systems voor een ambitieuze aanpak. In plaats van één centraal hoofdpersonage volgen we vier verschillende protagonisten, ieder met hun eigen achtergrond, persoonlijkheid en beweegredenen.

De verschillende verhaallijnen geven je de mogelijkheid om de wereld vanuit meerdere perspectieven te ontdekken. Personages en gebeurtenissen krijgen daardoor soms een andere betekenis, afhankelijk van wiens verhaal je op dat moment volgt. Uiteindelijk komen de verschillende lijnen samen in een groter geheel.

Het is een interessante manier om een verhaal te vertellen en zorgt ervoor dat de wereld van Fortune’s Weave behoorlijk omvangrijk aanvoelt. De verschillende personages krijgen bovendien voldoende ruimte om hun eigen identiteit te ontwikkelen.

Wel moet je bereid zijn om flink wat informatie bij te houden. Met vier hoofdpersonages, een uitgebreide ondersteunende cast en verschillende verhaallijnen kan het soms lastig zijn om alles uit elkaar te houden. Ook de dramatische dialogen en emotionele momenten zijn niet voor iedereen weggelegd. Fire Emblem staat bekend om zijn uitgesproken personages en dat is hier niet anders.

Toch werkt de aanpak over het algemeen goed. De verschillende perspectieven geven het verhaal voldoende diepgang en zorgen ervoor dat je benieuwd blijft naar hoe alles uiteindelijk samenkomt.

Niet iedere activiteit is even interessant

Waar Fortune’s Weave regelmatig indruk maakt, begint het tussen de gevechten door wat minder overtuigend te worden. De game biedt namelijk ontzettend veel mogelijkheden om je personages en leger verder te ontwikkelen. Denk aan het rekruteren van nieuwe eenheden, het aangaan van relaties, het voltooien van zijmissies en het trainen van je team.

Op papier klinkt dat als een uitstekende manier om de wereld verder uit te breiden. In de praktijk zijn niet al deze activiteiten even interessant. Vooral bepaalde management- en relatieonderdelen kunnen na verloop van tijd repetitief aanvoelen. Waar je in het begin nog graag de verschillende mogelijkheden verkent, kunnen sommige bezigheden later vooral voelen als iets wat je moet afwerken voordat je weer verder mag.

Dat is jammer, want juist de gevechten vormen het sterkste onderdeel van de game. Wanneer je regelmatig wordt onderbroken door activiteiten die weinig toevoegen, begint het tempo daaronder te lijden.

Natuurlijk hangt dit ook af van je persoonlijke voorkeur. Vind je het leuk om ieder personage afzonderlijk te ontwikkelen en zoveel mogelijk uit je leger te halen, dan zul je waarschijnlijk veel plezier beleven aan de extra mogelijkheden. Ben je vooral geïnteresseerd in de tactische gevechten, dan kan de hoeveelheid randactiviteiten juist wat overweldigend worden.

Een avontuur waar je flink wat tijd voor moet vrijmaken

Met de verschillende verhaallijnen en de hoeveelheid aanvullende content is Fire Emblem: Fortune’s Weave geen game die je zomaar even tussendoor speelt. De game kan veel tijd van je vragen; waardoor het geen pick up and play ervaring biedt.

Dat zegt natuurlijk iets over de omvang van het avontuur, maar ook over de tijdsinvestering die van je wordt gevraagd. Er is genoeg te ontdekken en je kunt behoorlijk wat tijd steken in het verbeteren van je leger. Tegelijkertijd betekent dit dat niet iedere activiteit evenveel voldoening oplevert.

De game had op bepaalde momenten best wat strakker mogen zijn. Vooral wanneer je na een uitgebreid voorbereidingstraject eindelijk weer aan een nieuw gevecht begint, merk je hoeveel tijd de overige systemen in beslag kunnen nemen.

Toch is het moeilijk om te ontkennen dat Intelligent Systems ontzettend veel te bieden heeft. De hoeveelheid content zorgt ervoor dat je lange tijd met de game bezig kunt blijven, zolang je bereid bent om ook de minder interessante onderdelen voor lief te nemen.

Conclusie

Fire Emblem: Fortune’s Weave is een indrukwekkende toevoeging aan de franchise. Intelligent Systems heeft een bijzonder omvangrijke tactische RPG afgeleverd die vooral uitblinkt dankzij de sterke gevechten en de verschillende verhaallijnen. De vier hoofdpersonages zorgen voor een interessante kijk op de wereld en geven het avontuur voldoende diepgang.

Helaas weet niet ieder onderdeel hetzelfde niveau vast te houden. De hoeveelheid aanvullende activiteiten is soms wat overdreven en bepaalde management- en relatieonderdelen voelen na verloop van tijd repetitief aan. Ook het tempo had op sommige momenten wat hoger mogen liggen.

Dat neemt niet weg dat de sterke punten ruimschoots opwegen tegen de mindere onderdelen. Vooral liefhebbers van tactische RPG’s zullen hier ontzettend veel plezier aan beleven. Fortune’s Weave probeert veel tegelijk te doen en slaagt daar zeker niet altijd in, maar wanneer de game op zijn best is, laat het zien waarom Fire Emblem nog altijd zo’n geliefde franchise is.

Wie bereid is om flink wat uren in dit avontuur te steken, krijgt daar een bijzonder sterke RPG voor terug!