The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake al meer dan 5 miljoen keer verkocht

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time is nog maar vier dagen verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2, maar heeft nu al een indrukwekkend verkooprecord gevestigd. Nintendo heeft bekendgemaakt dat de game in slechts vier dagen tijd wereldwijd al 5,2 miljoen keer is verkocht.

De remake verscheen op 5 november 2026 en wist al binnen enkele dagen een enorme mijlpaal te bereiken. Volgens Nintendo zijn er in de eerste vier dagen wereldwijd meer dan 5,2 miljoen exemplaren verkocht. Een groot deel hiervan komt uit Japan, hier zijn er ongeveer 810.000 exemplaren verkocht.

Bij de verkoopcijfers zijn zowel fysieke exemplaren als digitale downloads meegerekend. De indrukwekkende prestatie maakt duidelijk dat er nog altijd enorm veel belangstelling is voor de klassieke Zelda-game uit 1998.

Met deze verkoopcijfers heeft Ocarina of Time andere succesvolle Nintendo Switch 2-games achter zich gelaten. Zo stond Donkey Kong Bananza eerder nog op een tweede plek met een totaal van ruim 5 miljoen verkochte exemplaren. Mario Kart: World is nog steeds ruim het best verkochte spel op de console met 16,5 miljoen exemplaren.

Uitstekende reacties van spelers en critici

Niet alleen commercieel doet de remake het bijzonder goed. Ook de eerste reacties van spelers en recensenten zijn opvallend positief. Op Metacritic heeft de game momenteel een gemiddelde recensiescore van 96 uit 100. De gebruikersscore ligt ook op een indrukwekkende 9,6 uit 10. Daarmee behoort Ocarina of Time tot de best beoordeelde games van 2026.

Klassieker in een nieuw jasje

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verscheen oorspronkelijk in 1998 voor de Nintendo 64 en wordt door veel spelers beschouwd als een van de beste avonturengames ooit gemaakt.

Voor de Nintendo Switch 2 heeft Nintendo de game volledig opnieuw opgebouwd. Naast vernieuwde graphics zijn ook de muziek, tussenfilmpjes, besturing en camerabewegingen aangepakt. Tegelijkertijd is de oorspronkelijke spelervaring zoveel mogelijk behouden.

Met een verkooprecord van 5,2 miljoen exemplaren in slechts vier dagen lijkt Nintendo met deze remake opnieuw een schot in de roos te hebben. Het is dan ook interessant om te zien hoeveel exemplaren Ocarina of Time de komende maanden nog gaat verkopen over de feestdagen. En wat de volgende stap wordt in de The Legend of Zelda-franchise.