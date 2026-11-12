Meer details over Intergalactic: The Heretic Prophet verschijnen in 2027

Fans van Naughty Dog krijgen volgend jaar eindelijk een uitgebreidere blik op Intergalactic: The Heretic Prophet, de volgende game van de studio.

Neil Druckmann, hoofd van de studio achter The Last of Us en Uncharted, heeft bevestigd dat er in 2027 meer informatie wordt gedeeld over het verhaal, de personages en de gameplay van de nieuwe PlayStation 5-game.

Sinds de officiële aankondiging tijdens The Game Awards 2024 is het relatief stil gebleven rondom Intergalactic: The Heretic Prophet. De eerste trailer introduceerde de nieuwe sciencefictionwereld, maar liet nog weinig zien van de daadwerkelijke gameplay.

Daar komt volgend jaar verandering in. Tijdens een recent interview sprak Druckmann over de toekomst van het project. Hij bevestigde dat Naughty Dog in 2027 een aanzienlijk deel van de game wil laten zien. Daarbij komen zowel de gameplay als meer details over het verhaal aan bod.

Volgens Druckmann zal de presentatie bovendien voor verrassingen zorgen. Hij denkt dat spelers een ander beeld van de game zullen krijgen zodra duidelijk wordt wat het project daadwerkelijk inhoudt.

Een grote cast met bekende acteurs

Ook over de cast heeft Druckmann alvast iets meer losgelaten. De hoofdrol wordt gespeeld door Tati Gabrielle (Uncharted, You), die de rol van Jordan A. Mun vertolkt. Daarnaast zijn onder anderen Tony Dalton (Better Call Saul, Daredevil) en Kumail Nanjiani (Silicon Valley) bij het project betrokken.

Naughty Dog beschikt volgens Druckmann over een bijzonder grote cast. Toch wil de studio nog niet alle namen bekendmaken. Het team wil spelers namelijk de kans geven om tijdens het spelen zelf verrast te worden door bepaalde personages en hun vertolkers.

Wat weten we al over het verhaal?

Intergalactic: The Heretic Prophet is een compleet nieuwe franchise van Naughty Dog en speelt zich duizenden jaren in de toekomst af.

Spelers kruipen in de huid van Jordan A. Mun, een premiejager die strandt op de afgelegen planeet Sempiria. De communicatie met de buitenwereld is daar al honderden jaren verdwenen. Iedereen die ooit heeft geprobeerd de planeet te bereiken en het mysterie te ontrafelen, is nooit teruggekeerd.

Jordan moet haar vaardigheden gebruiken om de geheimen van Sempiria te ontdekken en uiteindelijk een manier te vinden om de planeet te verlaten.

Naughty Dog heeft eerder aangegeven dat de game de meest diepgaande gameplaysystemen van de studio moet bevatten. Verder is ook de muziek in handen van bekende namen: Trent Reznor en Atticus Ross (The Social Network, Challengers) verzorgen de soundtrack.

Release nog niet bekend

Hoewel er volgend jaar meer informatie en gameplaybeelden verschijnen, is een releasedatum nog altijd niet bekendgemaakt. De game werd aangekondigd voor de PlayStation 5 en is sinds 2020 in ontwikkeling.

Met de geplande presentatie in 2027 lijkt Naughty Dog eindelijk klaar om een groter deel van het project te onthullen. Voorlopig zullen fans dus nog even geduld moeten hebben voordat ze zelf kunnen ontdekken wat Intergalactic: The Heretic Prophet precies te bieden heeft.