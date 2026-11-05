Naughty Dog werkt mogelijk aan een nieuwe Uncharted-game waarin Nathan Drake opnieuw een rol krijgt.

Daarbij zou Nathan Drake opnieuw een rol krijgen, al is nog niet duidelijk of hij ook de hoofdrolspeler wordt. De ontwikkeling zou onder leiding staan van Shaun Escayg, die eerder verantwoordelijk was voor Uncharted: The Lost Legacy.

Nieuw Uncharted-avontuur na Intergalactic

Het nieuws werd oorspronkelijk naar buiten gebracht door MP1st, dat zich baseert op bronnen die bekend zijn met de situatie. Video Games Chronicle (VGC) heeft het bericht vervolgens gedeeltelijk kunnen bevestigen via eigen bronnen.

Volgens de berichtgeving gaat het om een compleet nieuw deel en niet om een remake van een eerdere game. Naughty Dog zou het project pas oppakken nadat Intergalactic: The Heretic Prophet is afgerond. Dat betekent dat spelers voorlopig nog geduld moeten hebben voordat er mogelijk iets van het nieuwe avontuur wordt getoond.

De regie zou in handen liggen van Shaun Escayg. Hij was eerder verantwoordelijk voor Uncharted: The Lost Legacy, waarin Chloe Frazer en Nadine Ross de hoofdrollen vertolkten. Daarmee heeft hij al ervaring met het uitbreiden van de franchise zonder Nathan Drake als hoofdpersonage te gebruiken.

Komt Nathan Drake terug?

Een van de interessantste details uit het gerucht is de mogelijke terugkeer van Nathan Drake. Volgens de bronnen zal het personage op de een of andere manier aanwezig zijn in de nieuwe game. Of hij opnieuw de hoofdrol krijgt, een ondersteunende rol vervult of slechts een cameo maakt, is echter nog onduidelijk.

Ook de naam van Cassie Drake wordt genoemd. Aan het einde van Uncharted 4: A Thief’s End maken spelers kennis met de dochter van Nathan en Elena. Dat biedt Naughty Dog de mogelijkheid om een nieuwe generatie avonturiers te introduceren, waarbij Nathan mogelijk een rol als mentor krijgt.

Voorlopig is het echter niet bevestigd of Cassie daadwerkelijk speelbaar wordt. De bronnen hebben hierover nog geen concrete informatie gedeeld.

Naughty Dog heeft Uncharted nog niet officieel aangekondigd

Het laatste grote avontuur met Nathan Drake verscheen in 2016 met Uncharted 4: A Thief’s End. Een jaar later volgde met The Lost Legacy nog een zelfstandig avontuur binnen dezelfde wereld. Sindsdien heeft Naughty Dog zich voornamelijk gericht op The Last of Us en nieuwe projecten.

Opvallend is dat studiohoofd Neil Druckmann in 2023 nog aangaf dat Naughty Dog het verhaal van Nathan Drake had afgerond en verder wilde kijken. Een nieuwe Uncharted-game zou daarmee een opvallende terugkeer betekenen voor de studio.

Voorlopig blijft het echter bij geruchten. Zowel Naughty Dog als Sony heeft nog niets officieel aangekondigd over een nieuw deel. Ook een mogelijke releasedatum, titel of platform is nog niet bekend. Al willen we toch even vermelden dat dit niet de eerste keer horen over een nieuwe Uncharted game!