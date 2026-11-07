4A Games komt volgend jaar met het vierde deel in de Metro-serie. Tijdens Gamescom mochten we een half uur met Metro 2039 aan de slag en dat smaakte alleen maar naar meer!

Claustrofobische setting

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In de game duiken spelers opnieuw de claustrofobische ondergrondse tunnels onder Moskou in, maar keren we uiteraard ook weer terug naar de oppervlakte voor wat meer open gebieden. De missie die we speelden, vond vroeg in de game plaats en liet ons alvast kennismaken met enkele kameraden onder de grond. Zo ontmoetten we onder andere de wapenexpert en kregen we een introductie tot de Gear Bench, waar je later je wapens en andere uitrusting kunt verbeteren.

Al snel werden we naar de oppervlakte gestuurd om af te rekenen met een militante groepering. Voordat het zover was, moesten we echter eerst nog een behoorlijke reis afleggen. Onderweg kwamen we al de eerste mutanten tegen, maar werden we ook opgehouden door spinnenwebben. Gelukkig hadden we onze aansteker bij ons om die uit de weg te ruimen.

De game beschikt over verschillende vertrouwde wapens, maar introduceert ook een nieuw pompwapen waarmee je ijzeren projectielen afvuurt. Dit wapen moet je niet alleen herladen, maar ook daadwerkelijk oppompen om de projectielen met zoveel mogelijk kracht richting je vijanden te sturen. Doe je dat niet, dan merk je al snel dat je projectiel aanzienlijk minder snelheid heeft en daardoor veel lager uitkomt of zelfs zijn doel mist.

De geïmproviseerde wapens uit de Metro-serie blijven dus wederom erg interessant. Ze zorgen echter ook voor de nodige paniekmomenten, waarbij je even kortsluiting krijgt wanneer je bijvoorbeeld vergeten bent om het wapen voldoende op te pompen. Ongetwijfeld zijn er nog meer van dit soort wapens aanwezig, maar die hebben we tijdens onze speelsessie nog niet kunnen ontdekken.

Kleine open gebieden

Toen het tijd werd om ons gasmasker op te zetten en ons avontuur bovengronds voort te zetten, kwamen we terecht in een klein open gebied waar voldoende ruimte was voor exploratie. Zo ontdekte ondergetekende iets wat Benjamin volledig voorbij was gelopen. Er stond namelijk een gebouw open waar een shotgun op mij lag te wachten. Dat gebouw bleek later nog meer geheimen te bevatten en leidde zelfs tot een gevecht met een soort miniboss.

Het mooie aan deze open gebieden is dat ze je letterlijk meer ruimte geven om je tactiek te bepalen. Zodra je een schot lost, weet de omgeving namelijk meteen waar je bent en kun je door meerdere vijanden tegelijkertijd onder vuur worden genomen.

De open gebieden worden echter goed afgewisseld met gebouwen die je kunt en soms zelfs moet betreden. Deze locaties brengen weer die typische Metro-sfeer met zich mee. Daarmee bedoel ik dat alles behoorlijk krap aanvoelt, maar je ondanks de beperkte ruimte toch verschillende mogelijkheden krijgt om vijanden vanaf meerdere flanken onder vuur te nemen.

Tijdens het gevecht met de militante groepering werd het dan ook regelmatig behoorlijk heet onder onze voeten. Gelukkig kun je maximaal vier verschillende wapens meenemen en kwam de shotgun die ik eerder had gevonden goed van pas als laatste redmiddel. Helaas heb ik het gevecht niet helemaal kunnen afmaken, want de speelsessie zat er alweer op.

Smaakt naar meer

Metro 2039 lijkt wederom een vertrouwde Metro-game te worden, met hier en daar wat aanpassingen aan de gameplay. Zo kun je nog steeds munitie, geneesmiddelen en andere benodigdheden maken met behulp van je backpack.

Daarnaast ziet de game er waanzinnig uit en kunnen we niet wachten om ons avontuur te vervolgen. Metro 2039 verschijnt in februari 2027 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.