Goed nieuws voor fans van Hollow Knight: Silksong! Ontwikkelaar Team Cherry heeft de releasedatum van de eerste grote uitbreiding bekendgemaakt. Sea of Sorrow verschijnt op 11 december 2026 en is volledig gratis voor alle spelers.

In Sea of Sorrow trekken spelers door de vergeten oceaan van Pharloom. Daarbij bezoeken ze verschillende eilanden en forten, terwijl ook de diepe grotten onder het water ontdekt kunnen worden.

Team Cherry belooft nieuwe personages, uitdagende eindbazen en aanvullende muziek van componist Christopher Larkin. De uitbreiding moet daarmee een flinke dosis nieuwe avonturen toevoegen aan de wereld van Silksong.

De ontwikkelaar kondigde Sea of Sorrow eerder al aan als gratis uitbreiding voor 2026. Met de bekendmaking van de releasedatum hoeven spelers niet lang meer te wachten: op 11 december kunnen ze opnieuw op avontuur in Pharloom.