Onze top 10 van 2025

Het jaar is bijna afgelopen en ook wij kijken terug naar de top 10 games die ons in 2025 het meest zijn bij gebleven.

Daarom hebben wij onze top 10 gemaakt en in alfabetische volgorde geplaatst. Het was in ieder geval weer een mooi jaar qua games!

Assassin’s Creed Shadows

Het gaat al jaren niet heel lekker bij Ubisoft en het bedrijf had echt een succes nodig na tegenvallende games als Skull & Bones, Star Wars: Outlaws (qua verkopen) en het steeds uitstellen van games als Beyond Good & Evil 2 en de remake van Prince of Persia: Sands of Time. Daar kwam begin dit jaar in ieder geval tijdelijk verandering in toen Assassin’s Creed Shadows uit de schaduwen kwam geslopen. Sommige zullen zeggen dat het Feodale Japan net te laat kwam en zullen misschien Yasuke niet kunnen waarderen, maar wij hebben echt genoten van deze Assassin’s Creed-game! Mocht je geen PC, PlayStation 5 of Xbox Series S/ X hebben kunnen we overigens ook de Switch 2 versie aanraden!

Avowed

Obsidian en een gloednieuw fantasy game is vaak wel een combinatie die goede cijfers scoort. Hoewel wij de game nooit hebben binnengekregen, hebben we Avowed wel gespeeld via Game Pass. De game is echt geweldig voor spelers die een nieuwe wereld willen verkennen. Daarin leer je niet alleen allerlei kleurrijke personages kennen, maar ook de vele geheimen die Eora met zich meebrengt. Ook de dialoogopties van de game zijn van een ongekend niveau en hopen we stiekem dat deze studio zich toch weer met de Fallout serie mag bemoeien!

Arc Raiders

Na de arena shooter The Finals bracht Embark Studios ons de extraction shooter Arc Raiders. Hoewel The Finals een free-to-play game was, wist de game nooit echt het grote publiek te vinden. Echter is dat bij Arc Raiders niet het geval. De extraction based shooter speelt zich af in een futuristische, postapocalyptische setting. Spelers schuilen onder in het ondergrondse Speranza, maar boven de grond voeren zij hun missies uit op zoek naar loot om te kunnen overleven. De game kent een solo’s modus, maar ook een trio’s en later dit jaar werd er zelfs een duos modus toegevoegd. Wat de game voornamelijk zo uniek maakt, is de community want vooral in solo’s lijken spelers heel erg rekening met elkaar te houden en dat was eigenlijk iets wat wij van te voren niet hadden verwacht. Zeker niet gezien de grote massa die de game is gaan spelen.

Battlefield 6

Na het wat tegenvallende Battlefield 2042 en eigenlijk ook de wat problematische lanceringen van de voorgaande delen, moest DICE en alle andere Battlefield Studios van goede huizen komen met Battlefield 6 en wat heeft men geleverd! De game is eigenlijk precies alles wat we van een Battlefield game verwachten en doet daar nog een flinke schep bovenop. De game kent weer de gigantische gevechten en de daarbij horende epische Battlefield momenten! Denk hierbij aan het opblazen van een huis waar een camper zich in bevindt of het neerknallen van een helikopter met een niet geleidende raketwerper! Wat genieten we nog steeds van deze game!

Clair Obscur: Expedition 33

Niemand had misschien verwacht dat indie ontwikkelaar Sandfall Interactive zo’n geweldige game zou neerzetten als Clair Obsur: Expedition 33. We moeten wel toegeven dat je wel van turn-based RPG’s moet houden om de game helemaal uit te spelen, maar het verhaal is eigenlijk alleen al de moeite waard om dat te doen. Deze game wordt voor veel gamers eentje waar je over een jaar of tien/ twintig nog steeds praat en er meteen weer zin in krijgt om het te spelen. Wellicht begint het bij jullie nu ook wel weer te kriebelen?!

Donkey Kong Bananza

Bij de release van de Nintendo Switch 2 hadden veel fans gehoopt op een nieuwe 3D Mario, maar dat werd echter Mario Kart World. Voor de echte 3D actie-platformer kwam een paar maanden na release de game Donkey Kong Bananza. Deze game is gemaakt door hetzelfde team dat Super Mario Oddysey ontwikkelde en wat doet het de bekende gorilla enorm veel goeds. Bananza brengt een goede combo van lukraak rammen, het oplossen van puzzels en een vermakelijk avontuur!

Ghost of Yotei

Hoewel Ghost of Yotei geen hele schokkende vernieuwingen heeft doorgevoerd ten opzichte van Tsushima was het wel weer een game die ons vanaf het begin bij de kladden pakte en pas uren later weer losliet en dat vaak alleen doordat de wekker enkele uren later weer af zou gaan. Het moment dat je voor het eerst met je paard richting het Yotei gebergte rijdt, zorgt wederom voor kippenvel. Daarnaast speelt de game gewoon weer net iets verfijnder dan diens voorganger en dat was al een van de beste games van de afgelopen generatie!

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong begon zo’n zeven jaar geleden als een uitbreiding van Hollow Knight, maar ontwikkelaar Team Cherry was zo ambitieus dat ze er een eigen game van gemaakt hebben en wat voor game! Vaak als een game zo doorontwikkeld wordt, merk je dat de game niet helemaal lekker met zijn tijd mee lijkt te gaan, maar dat is bij deze echt niet het geval. De game speelt ontzettend soepel en elke stapje in je klim naar boven voelt als een enorme drempel, maar als je die eenmaal weet te maken geeft het ook zo’n ontzettend goed gevoel! Dat geheel wordt perfect vormgegeven door de bizar gedetailleerde wereld van het vervloekte koninkrijk!

Kingdom Come Deliverance 2

Games recenseren brengt soms een tijdsdruk met zich mee, maar in Kingdom Come Deliverance 2 werd dit genadeloos afgestraft. Immers was de game ook gewoon te mooi om er doorheen te racen, maar toen het kwartje bij de recensent viel, werd hij helemaal in de wereld van het veertiende-eeuwse Boheimse rijk ingezogen. De verhalen en gebeurtenissen die je meemaakt in deze game zul je niet snel in een andere game ooit gaan meemaken!

Mario Kart World

Na Mario Kart 8 en diens uitbreidingspakket leek toch dat iedereen wel verzadigd was qua Mario Kart content, maar Nintendo bewees dit jaar met Mario Kart World dat we nog lang niet genoeg hebben van deze reeks. De open wereld voelt misschien wat kaal aan als je het vergelijkt met games als Forza Horizon, maar het is wel degelijk de eerste stap richting een game van dergelijke proporties. Bovendien zorgen de races met 24 coureurs voor nog meer chaos dan ooit tevoren!

Eervolle vermeldingen!

Echter waren er nog veel meer games die dit jaar ons enorm vermaakt hebben. Zo was er Death Stranding 2: On The Beach die enorm veel verbeteringen wist door te voeren, maar wist ook Hades 2 de serie na het volgende niveau te tillen. Ook was er Octopath Traveler dat een combinatie van een cozy game en een bikkelharde rpg prima wist te combineren en verscheen Indiana Jones and the Great Circle op de PlayStation 5 en bleek het daarop ook een parel van een game te zijn en sloten we het jaar af met de release (ein-de-lijk) van Metroid Prime 4: Beyond! Welke games vinden jullie dat er nog meer vermeld moeten worden? Laat het ons vooral weten in de reacties!