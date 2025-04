Review: Indiana Jones and the Great Circle – een parel op de PlayStation 5 Pro

Eind vorig jaar mochten Xbox en PC-eigenaren al aan de slag met Indiana Jones and the Great Circle en vanaf morgen verschijnt de game ook op de PlayStation 5. Weet de game daar ook te imponeren?!

In Indiana Jones and the Great Circle gaat de titulaire held op jacht naar de angstaanjagende dief die zijn gemummificeerde kat heeft ontvreemd, maar per ongeluk een medaillon achterliet. Waarom zou deze persoon juist dat beeldje stelen in een museum vol met allerlei markante voorwerpen? Uiteraard ziet onze Indy daar wel wat in en gaat hij dan ook meteen op onderzoek uit.

De game die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van de films Raiders of the Lost Ark en Temple of Doom neemt de held mee over verschillende exotische locaties en zelfs naar het Vaticaan in Rome tot aan tempels in Thailand en de besneeuwde Himalayas. De game brengt deze locaties bovendien waanzinnig mooi tot leven en op de PlayStation 5 Pro lijken de kleuren net wat natuurlijker en is de belichting net wat realistischer.

Het verschil is niet heel groot, maar het is toch noemenswaardig dat een game die eigenlijk exclusief voor de Xbox-platformen had uit moeten komen toch alles uit de PlayStation 5 Pro haalt.

Fragiele situaties

Indiana Jones lijkt in veel aspecten op games als Uncharted en Tomb Raider, maar er zitten wel degelijk verschillen in. In Indiana Jones is er combat, maar je merkt dat je als Indy toch niet de killer is zoals Nathan Drake en Lara Croft dat wel zijn. Dit is overigens geen kritiek, want het zou ook niet passen bij het personage. Echter zorgt het er wel voor dat je de game heel anders speelt en eigenlijk heel stealthy te werk gaat.

Mocht het uiteindelijk toch uitlopen op een vuistgevecht, zal je merken dat Indy best zijn mannetje kan staan. In het begin voelt de combat wat onwennig en zal je merken dat het niet een kwestie van vol de aanval in gaan. Immers heb je rekening te houden met een staminabalk die relatief snel leegloopt en vijanden die je (tegelijkertijd) aanvallen. Daarnaast hebben veel vijanden ook voorwerpen in hun handen die zij zullen gebruiken in een gevecht. Wat dan wel weer heel gaaf is dat je deze voorwerpen uit hun handen kunt slaan met je zweep. Je zult echter ook de omgeving in de gaten moeten houden, want het kan heel snel escaleren.

Zo dacht ik bij het Vaticaan wel even een medicijn te kunnen jatten, maar had net die ene soldaat niet gezien die in het hokje stond. Voor ik het in de gaten had, waren alle soldaten op het plein mijn aan het gebruiken als boksbal en schietschijf. Oeps, en ook oeps voor die keren erna dat ik andere manieren dacht te hebben gevonden..

Echter merk je al snel dat de game heel goed te spelen is als je hem op een stealthy manier speelt. Er liggen genoeg voorwerpen om vijanden om de tuin te leiden of gewoon knock-out te slaan. Echter moet je wel zorgen dat je vijanden niet merken dat er een ongenode gast is. Zo moet je zorgen dat de lichamen goed opgeborgen zijn en waarschuwen je goed op te letten wanneer honden een rol spelen!

Een avontuur van jewelste!

Waar de game dan wel echt aanvoelt als een opvolger van Uncharted aanvoelt, zijn de verschillende puzzels die opgelost moeten worden. Stiekem is dat ook een van de dingen waar de game het leukste is om te spelen. Immers brengt dit ook de echte goede kwaliteiten van Indy naar boven, namelijk verkennen en puzzelen.

Hoewel veel locaties lineair zijn, kun je bijvoorbeeld in Azië een jungle uitgebreid verkennen, is de universiteit waar Indiana Jones werkt lekker te exploreren en is er in Europa een deel van een stad waar je kunt rondstruinen. Dat verkennen zorgt er ook weer voor dat je extra missies kunt vinden, maar ook collectibles en zelfs geheime locaties en meer!

Bovendien moeten we ook wel vermelden dat het exploreren super gemakkelijk gemaakt wordt door de standpunt van de camera die grotendeels first person is, maar tijdens klim en klauter werk naadloos overspringt naar een third person view.

Door juist zo veel mogelijk te verkennen, krijg je extra avonturenpunten, waarmee je vaardigheden kunt verbeteren en zelfs boekjes kunt vinden met nog meer/ betere vaardigheden. Het zorgt er uiteindelijk voor dat je makkelijk 25 tot 30 uur zoet bent om de game 100% uit te spelen, waar je als je puur het verhaal zou volgen met een uur of 12 wel klaar bent. Kortom is het meer dan de moeite waard!

Een geweldige eerste game!

MachineGames heeft echt een geweldige prestatie neergezet met Indiana Jones and the Great Circle. De game oogt fantastisch en de jonge Harrison Ford wordt fantastisch neergezet mede door het waanzinnige stemwerk van Troy Baker. Daarnaast heeft de ontwikkelaar echt goed gekeken naar de films en lijken zij ook echt fans te weten, want de game past in alles er perfect tussenin.

Zo kent de game de bekende humor van Indiana, want qua timing en manier van grapjes maken, past het precies bij de befaamde films uit de jaren ’80. Het zorgt er echt voor dat je helemaal opgeslokt wordt in de wereld waar veel fans al jaren van hebben genoten. Mocht je na nog zoeken naar een game waarin je kunt schatten jagen, exotische locaties kunt bezoeken en een gezonde dosis humor bevat dan is Indiana Jones and the Great Circle echt een aanrader.

Hoewel we erg te spreken zijn over de game waren er wel een paar kleine minpuntjes nog die we willen vermelden. Zo moet je langs een randje naar achter lopen om je op een richel te laten vallen, wat overigens niet altijd helemaal werkt. Het lukte een aantal keren niet, waardoor Indy vaak health verloor doordat hij van een te grote hoogte naar beneden valt. Doordat een aantal keren gebeurt, en de camera dan in third person hoort te springen, zorgde dit vaak voor onnodige stressmomentjes.

Daarnaast voelde het klim en klauterwerk over het algemeen wel vaak een beetje erg sloom aan, maar gelukkig is dat niet heel storend. Immers vertelt de game een goed verhaal, speelt het lekker weg en zitten wij alvast te dromen over een vervolg!

Uitgever: Microsoft / Bethesda

Ontwikkelaar: MachineGames

Releasedatum: 17 april 2025 (PC/ Xbox: 6 december 2024)

Platformen: PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro