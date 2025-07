Microsoft annuleerde Blackbird om op Fallout te kunnen focussen

Microsoft en Bethesda lijken nu de focus volledig op Fallout te willen leggen nu zij de MMO Blackbird hebben geannuleerd.

Jez Corden van Xbox Two Podcast laat in de laatste aflevering weten dat Microsoft en Bethesda de MMO Blackbird hebben geschrapt, ondanks dat het al jaren in ontwikkeling is.

Microsoft vond het op een gegeven moment wel welletjes om geld te spenderen aan een game die het mogelijk niet op zou kunnen nemen tegen games als World of Warcraft. Daarnaast was men er van overtuigd dat het beter was om dat geld te spenderen aan een franchise die al een grote fan schare heeft.

Corden meldt:

“Van wat ik heb gehoord, was het een kwestie van afwegingen en dat het programma om Fallout 5 uit te breiden, en gewoon Fallout in het algemeen, daar is waar ze hebben besloten te investeren en waar het geld zal worden omgezet in een zekere overwinning.”



Daarnaast heeft hij vernomen dat Fallout 5 het groene licht heeft gekregen om in volledige productie te gaan. Echter vraagt hij zich wel af of het verstandig is om een nieuwe studio aan de Fallout serie te laten werken. Corden geeft wel toe dat hij op dit moment te weinig informatie heeft om een volledig verhaal over Fallout naar buiten te brengen of dat men een nieuw team samenstelt om eraan te gaan werken.

Op het moment van schrijven werkt Bethesda aan The Elder Scrolls 6, Marvel’s Blade en mogelijk DLC voor Starfield. Het is al bijna 10 jaar geleden dat Fallout 4 verscheen en zeven jaar dat Fallout 76 uit kwam.